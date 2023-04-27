Из ФНБ выделят 900 млрд руб. на льготный лизинг судов и другие проекты

Средства пойдут на запуск восьми новых проектов, утверждены уже пять, в том числе льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В этом году правительство планирует выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 900 млрд руб. на запуск восьми новых проектов, пишет газета «Известия».

Власти утвердили пять новых проектов для финансирования из ФНБ в январе и феврале этого года, на их реализацию в общей сложности направят 450 млрд руб., рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Речь идет о льготном лизинге воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта.

Первые воздушные и морские суда поступят в парки в 2024 году, а автобусы и вертолеты — уже в этом году, уточнили в пресс-службе ГТЛК.

По словам замглавы ведомства, в высокой степени готовности находятся проекты по строительству жилья на Дальнем Востоке и комплекса по переработке газа в Усть-Луге, они будут профинансированы из ФНБ на сумму более 1,2 трлн руб. в течение всего срока их реализации.

Торосов уточнил, что бюджетное законодательство позволяет выделить на проекты 4,25 трлн руб.

Объем средств ФНБ на 1 апреля составил 7,9% прогнозируемого на этот год ВВП, или 11,9 трлн руб., сообщил Минфин. Объем ликвидных активов — 6,71 трлн руб.