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Минфин предложил снять ограничения на «антикризисные инвестиции» из ФНБ

Минфин предложил ввести понятие «антикризисные инвестиции» и финансировать их из ФНБ наряду с инфраструктурными проектами, без учета объема ликвидной части фонда. На эти цели могут направить до 4,25 трлн руб., следует из поправок
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин вышел с инициативой скорректировать порядок направления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на внутрироссийские инвестиции. Вложения, которые в правительстве сочтут особо значимыми для поддержки экономики, можно будет осуществлять вне зависимости от объема ликвидной части фонда (сейчас нужно, чтобы объем достиг 7% ВВП). Это следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс, размещенного министерством.

По действующему законодательству в определенные активы (а именно ОФЗ, акции компаний) средства ФНБ можно вкладывать без привязки к порогам, в другие активы (паи инвестфондов под управлением РФПИ, начатые ранее инфраструктурные проекты и инфраструктурные проекты, включенные в соответствующий перечень после 1 октября 2021 года) — только по достижении ликвидной частью ФНБ планки в 7% ВВП, а в прочие активы — только по достижении планки в 10% ВВП.

Минфин планирует вовсе отказаться от порога в 10% ВВП, который ограничивает вложения ФНБ в иные финансовые активы, и оставить только планку в 7% ВВП, следует из законопроекта. Но список инвестиций, возможных до достижения этой планки, планируется существенно расширить. По замыслу ведомства, такие изменения поддержат экономику России «в текущих сложных геополитических и макроэкономических условиях». Порог в 10% ВВП был утвержден в конце 2021 года.

Порог инвестирования относится к прогнозируемому на конец 2023 года объему ликвидной части ФНБ, увеличенному на дополнительные нефтегазовые доходы, которые бюджет запланировал получить в 2023 году (939 млрд руб.). Как следует из закона о бюджете, этот суммарный показатель не достигнет 7% прогнозного ВВП.

Как изменится потенциальное расходование ФНБ

По мнению Минфина, необходимо расширить возможности осуществления приоритетных трат из ФНБ вне зависимости от объема его ликвидных средств. В перечень необходимых исключений ведомство включило следующие направления расходования:

  • финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, включенных в правительственный перечень после 1 октября 2021 года;
  • «антикризисные инвестиции» и депозиты ‎в госкорпорации ВЭБ.РФ, решения о вложении в которые приняты правительством после 1 октября 2022 года;
  • депозиты в ВЭБе, открытые до 1 октября 2022 года;
  • паи инвестиционных фондов под управлением РФПИ;
  • начатые в предыдущие годы инфраструктурные проекты.
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Предполагается, что вложения в первые две категории (самоокупаемые инфраструктурные проекты, определенные после 1 октября 2021 года, и «антикризисные инвестиции») не должны превышать 4,25 трлн руб. В текущей редакции Бюджетного кодекса на финансирование новых инфраструктурных проектов закладывается максимум 2,5 трлн руб.

Как сейчас можно инвестировать средства ФНБ

По действующему законодательству большинство инвестиций из ФНБ нельзя производить до достижения его ликвидной частью 7% ВВП. Исключение составляют только государственные ценные бумаги и акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. После достижения уровня в 7%, но до 10-процентной планки можно вкладывать средства дополнительно в паи инвестиционных фондов и самоокупаемые инфраструктурные проекты в общем объеме финансирования за счет средств ФНБ до 2,5 трлн руб., а также инфраструктурные проекты по решению президента или правительства. Вложения в иные финансовые активы разрешены только при превышении ликвидной части ФНБ планки в 10%.

«Данные изменения позволят обеспечить надежную поддержку ключевых отраслей российской экономики в текущих сложных геополитических и макроэкономических условиях», — говорится в пояснительной записке. Размер ликвидной части ФНБ (средства на счетах в Банке России) по состоянию на 1 января 2023 года составил эквивалент 6,1 трлн руб., или 4,6% прогнозируемого ВВП, следует из данных Минфина.

Запрет на списание долгов

Минфин также считает целесообразным ужесточить условия реструктуризации двусторонних долгов иностранных государств или иностранных юрлиц перед Россией. Сейчас такая реструктуризация может включать частичное списание основной суммы долга, а также частичное или полное списание начисленных процентов. Например, в 2012 году Россия списала Северной Корее 90% ее долга, или $11 млрд, а в 2014 году были списаны 90% кубинского долга ($31,5 млрд).

Законопроект предлагает запретить какие-либо списания долгов, кроме случаев, когда такое сокращение или обнуление задолженности проводится в рамках многосторонних инициатив международных финансовых клубов (Парижский клуб, инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран в рамках G20 и подобные). Как объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке, это делается для «создания правовых оснований для исключения попыток государств — дебиторов Российской Федерации добиться сокращения номинальной суммы долговых обязательств перед Российской Федерацией в ходе урегулирования их задолженности на двустороннем уровне». Вместо прощения долгов в качестве инструментов снижения долговой нагрузки государств-должников предполагается использовать применение льготных процентных ставок и длительной рассрочки погашения задолженности, добавляют в Минфине.

На 1 января 2022 года задолженность нерезидентов перед российскими органами государственного управления равнялась $49 млрд, показывает статистика Банка России. По данным Всемирного банка на конец 2020 года, крупнейшими должниками по двусторонним госкредитам России были Белоруссия ($8,3 млрд), Бангладеш ($3,3 млрд), Венесуэла ($3,1 млрд), Индия ($3 млрд), Йемен ($1,1 млрд).

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин ФНБ Инвестиции
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