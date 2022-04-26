FP узнал о возможных «рекордных доходах» России от продажи нефти в апреле

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 77,47 (-2,56) Инвестиции, 02:26
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 73,36 (-0,14) Инвестиции, 02:26
Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство в России Технологии и медиа, 07:00
Российский посол обвинил США в затягивании военных действий на Украине Политика, 06:58
Посольство увидело «объективную» позицию по Украине в американских СМИ Политика, 06:49
Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет Экономика, 06:15
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 06:01
«Коммерсант» узнал о сокращении Volvo и Jaguar Land Rover штата в России Бизнес, 05:46
Белгородский глава сообщил об обстреле села Головчино Политика, 05:33
FP узнал о возможных «рекордных доходах» России от продажи нефти в апреле Политика, 05:17
В России с конца февраля резко сократилось число вакансий в ИT-сфере Экономика, 05:00
Reuters узнал об ответе главы Twitter на вопрос о будущем при Маске Бизнес, 04:37
TV3 узнал об увеличении странами Балтии поставок электроэнергии из России Политика, 04:16
Счетная палата сочла недостаточно эффективной программу развития МГУ Общество, 03:35
Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура Политика, 03:31
В Госдуму внесут проект об амнистии за административные нарушения ПДД Политика, 02:39
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

FP узнал о возможных «рекордных доходах» России от продажи нефти в апреле

BRENT BRENT $99,53 -5,78%

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy со ссылкой на Institute of International Finance.

«Поставки российской нефти в апреле пока идут рекордными темпами. Даже с учетом большой скидки на российскую нефть по сравнению с мировыми эталонами это означает, что «доходы от экспорта нефти, вероятно, значительно превысят тот же месяц в предыдущие годы», — говорится в публикации.

Reuters узнал, что европейские страны возобновили закупки нефти в ОАЭ
Бизнес
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Эксперт компании Kpler Мэтт Смит заявил, что экспорт нефти увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на антироссийские санкции. Аналитик лондонской консалтинговой фирмы Energy Aspects Кристофер Хейнс, в свою очередь, отметил, что большая часть поставок — выполнение долгосрочных нефтяных контрактов, однако в Европе происходит их «сворачивание». При этом растут поставки в Индию и Турцию.

В ЕС готовят ограничения на импорт российской нефти, над которым сейчас работает Брюссель, рассказал Times заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, речь может идти о постепенном отказе от российской нефти или установлении тарифов на импорт, превышающий определенный ценовой потолок. Он уточнил, что пока детали не согласованы. По данным Politico, страны ЕС представят новые меры 25 апреля, а через четыре дня примут их.

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что европейские чиновники рассматривают три основных варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Россия получила с начала военной операции на Украине. При этом в США опасаются, что полный запрет на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и увеличению доходов России от поставок, писало агентство. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о прекращении закупок нефти в России 8 апреля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Как китайский стартап завоевывает в России опустевший рынок одежды
Статьи
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Опора в изменчивой среде: чему и как сегодня учить сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая
Статьи
Pro
Фото: Junko Kimura / Getty Images Как Toyota следовала своей философии во времена Великой рецессии
Статьи
Материалы к статье
Теги
нефть Россия доходы
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
КТК возобновил прокачку нефти спустя месяц после аварии на Черном море
Бизнес
Bloomberg узнал о трех вариантах по ограничениям для российской нефти
Политика
WSJ узнала о росте поставок нефти из России в «неуказанные пункты»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter