FP узнал о возможных «рекордных доходах» России от продажи нефти в апреле

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy со ссылкой на Institute of International Finance.

«Поставки российской нефти в апреле пока идут рекордными темпами. Даже с учетом большой скидки на российскую нефть по сравнению с мировыми эталонами это означает, что «доходы от экспорта нефти, вероятно, значительно превысят тот же месяц в предыдущие годы», — говорится в публикации.

Эксперт компании Kpler Мэтт Смит заявил, что экспорт нефти увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на антироссийские санкции. Аналитик лондонской консалтинговой фирмы Energy Aspects Кристофер Хейнс, в свою очередь, отметил, что большая часть поставок — выполнение долгосрочных нефтяных контрактов, однако в Европе происходит их «сворачивание». При этом растут поставки в Индию и Турцию.

В ЕС готовят ограничения на импорт российской нефти, над которым сейчас работает Брюссель, рассказал Times заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, речь может идти о постепенном отказе от российской нефти или установлении тарифов на импорт, превышающий определенный ценовой потолок. Он уточнил, что пока детали не согласованы. По данным Politico, страны ЕС представят новые меры 25 апреля, а через четыре дня примут их.

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что европейские чиновники рассматривают три основных варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Россия получила с начала военной операции на Украине. При этом в США опасаются, что полный запрет на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и увеличению доходов России от поставок, писало агентство. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о прекращении закупок нефти в России 8 апреля.