Решетников рассказал о ставке России в 90-х, которая «себя оправдала»

Решетников заявил, что в период с 1991 по 1994 год было приватизировано 110 тыс. госпредприятий. По словам главы Минэка, ставка на частный бизнес в России в тот момент сыграла

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ставка на частный бизнес в период с 1991 по 1994 год себя оправдала, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

«Ставка на частный бизнес в целом себя оправдала. Сегодня, по данным Всемирного банка, мы четвертая экономика в мире, и президент ставит задачи дальше наращивать инвестиции в экономику», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В период с 1991 по 1994 год было приватизировано 110 тыс. государственных предприятий, заявил Решетников, добавив, что из них 80 тыс. — малые и средние, в том числе предприятия торговли, общепита и услуг.

По словам Решетникова, к 2030 году фондовый рынок должен капитализироваться до 60% к ВВП, а к 2036 году его объем должен увеличиться до 66%, к 2036 году до 75% к ВВП. «Это все невозможно сделать без надежных прав собственности», — сказал министр.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 3 февраля сообщил, что Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что приватизация в 90-е годы во многом «была ошибочна» и основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно и как можно быстрее и неважно, за что, хоть за 1 доллар».

Александр Файн, владелец инвестиционной компании А1, заявил РБК, что залоговые аукционы и приватизация 1990-х годов в России были проведены с большими ошибками. Файн при этом сказал, что конца спорам об институте собственности в России не будет: «Передел собственности был и будет всегда. Это закон развития. И у нас будут еще десятки переделов».