Решетников напомнил о предложении ввести сроки давности по приватизации

Максим Решетников (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министерство экономического развития России напомнило о предложении закрепить в Гражданском кодексе норму об ограничении срока давности в спорах о приватизации до десяти лет. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе выступления на Совете по кодификации гражданского законодательства, передает «РИА Новости».

«Наше предложение достаточно простое. В 217-й статье Гражданского кодекса прямо закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. То есть три года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать десять лет», — сказал он.

В начале февраля глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил РБК о перспективе рассмотрения этих поправок на Совете по кодификации гражданского законодательства.

27 февраля на выездном заседании в Великом Новгороде совет поддержал законопроект.

Летом 2025 года президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».