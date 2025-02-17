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Минэк выступил против «машинальной регистрации» и поддержки самозанятых

Минэкономразвития выступило против «машинальной регистрации» и стимулирования появления новых самозанятых. В нынешних условиях правильнее направлять людей в найм или в более нужные экономике виды деятельности, полагают в ведомстве
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Стимулирование появления новых самозанятых в нынешних экономических условиях часто носит «контрпродуктивный» характер. Такое мнение высказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в ходе налогового форума РСПП (РБК следил за трансляцией). По ее словам, власти обсуждают сокращение соответствующих субсидий — чтобы не поощрять «машинальную регистрацию статуса самозанятого», в частности, в рамках социального контракта.

«В рамках социального контракта более половины средств, 53%, выделяется на гранты по созданию ИП самозанятых и ЛПХ (личных подсобных хозяйств — РБК). И мы с коллегами ведем дискуссию для того, чтобы ограничить порог, либо вообще запретить давать гранты по самозанятым в то время, когда экономика нуждается в других компетенциях и совершенно в других секторах», — заявила Илюшникова.

По ее словам, сегодня необходимо создавать условия, чтобы «эти люди либо шли в найм, либо, соответственно, занимались теми видами деятельности, которые больше нужны в данный момент экономике».

«Как министерство экономики, несмотря на то, что вроде бы и самозанятые в сфере нашего внимания, но уже даже мы понимаем, что количественные показатели, характеристики, они должны перерастать в качественные структурные изменения и более того, быть основой для закрытия кадровой потребности среднего и крупного бизнеса», — отметила Илюшникова.

Она добавила, что институт самозанятости, с одной стороны, позволил вывести из тени очень много людей, а с другой стороны, через самозанятость реализуются «определенные истории, по сути, с наемным трудом». Минэкономразвития сейчас разрабатывает законопроект «О платформенной экономике», который предлагает подходы к определению ситуаций, когда при помощи найма самозанятых происходит подмена трудовых отношений.

«В законопроекте, который разрабатывает Минэк по платформенной экономике, [предпринимается] попытка провести водораздел, что является трудовыми отношениями, а что не является трудовыми отношениями», — сказала замминистра.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) на декабрь 2024 года, в России зарегистрировалось 12 млн самозанятых. «50% самозанятых — это новые лица в правовом поле, которые ранее не декларировали доходы», — указывала ФНС.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика самозанятые Минэкономразвития
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