Путин поручил убрать «чересполосицу» из прожиточных минимумов пенсионеров

Президент Владимир Путин поручил устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума пенсионера в регионах России. В правительстве уже есть предложение о новой методике расчета показателя

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать методику определения прожиточного минимума пенсионера в российских субъектах. Сейчас в регионах «полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто», — сказал глава государства на совещании с членами правительства 27 февраля (цитата по сайту Кремля).

В 2017 году (более свежих данных у социального блока нет) в 14 регионах установленный властями прожиточный минимум пенсионера оказался ниже фактически сложившегося, заявила в ответ вице-премьер Татьяна Голикова. «Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации», добавила она. По ее словам, соцблок правительства анализирует ситуацию «в рамках подготовки законопроекта».

Летом 2018 года Минтруд разработал поправки в закон «О прожиточном минимуме в РФ», закрепляющие на законодательном уровне единые подходы к определению величины прожиточного минимума в регионах. Ведомство предложило устанавливать ежегодный прожиточный минимум пенсионера как в целом по России, так и в субъектах в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года в соответствующем субъекте или во всей стране.

Это позволит избежать необоснованного занижения, из-за которого социальная доплата к пенсии, установленная малообеспеченному пенсионеру, не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического прожиточного минимума, считают в министерстве. Зато в 71 регионе прожиточный минимум пенсионера был, наоборот, завышен, следовало из анализа Минтруда.

Прожиточный минимум пенсионера устанавливается ежегодно как в целом по России, так и в каждом регионе — осенью текущего года на следующий год. На основании этого показателя власти рассчитывают размер социальных доплат, необходимых, чтобы пенсионеры не находились за чертой бедности. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год установлен в размере 8846 руб.