ФОМ: среди продуктов с наиболее заметным ростом цен россияне назвали мясо и молоко

Россияне назвали продукты, на которые наиболее заметно выросли цены

Среди продуктов с наиболее заметным ростом цен опрошенные ФОМом назвали мясо, молоко и рыбу

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Более трети россиян заметили рост цен за последний месяц на мясо (35%), около трети — на молоко и молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос «ФОМнибус» проводился 20–22 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов России, в нем участвовали 1,5 тыс. человек. Респондентам предложили ответить на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги, по их наблюдениям, за последний месяц заметно выросли цены.

На подорожание хлеба и хлебобулочных изделий обратили внимание 23% опрошенных. Каждый пятый заявил о подорожании яиц. По 18% заметили рост цен на сахар и плодово-овощную продукцию, по 16% — на растительное масло, а также на крупы и макаронные изделия. 12% обратили внимание на подорожание алкоголя.

Среди непродовольственных товаров больше всего россиян заметили подорожание лекарств (33%), а среди услуг — ЖКХ (38%).

В конце января Росстат назвал самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года. Наибольший рост цен пришелся на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Подешевели больше всего овощи из «борщевого набора» и товары для стройки. В целом годовая инфляция, по оценке ведомства, составила в прошлом году 11,9%, что оказалось значительно ниже прогнозов начала года.