Россияне назвали продукты, на которые наиболее заметно выросли цены

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Джокович заявил о «неверно истолкованных» фото его отца с флагами России Спорт, 17:04
Германия отказалась считать себя стороной конфликта после поставки танков Политика, 17:02
ЕС не увидел поддержку трибунала против России большинством членов ООН Политика, 17:01
Удержится ли Microsoft в статусе дивидендного аристократа Pro, 17:00
Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисе криптобиржи Bithumb Крипто, 16:50
«Прыгнул выше головы». Что говорят о вылете Хачанова с Australian Open Спорт, 16:49
Рынок увеличил «медвежьи» ставки на гонконгский доллар Инвестиции, 16:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россияне назвали продукты, на которые наиболее заметно выросли цены Экономика, 16:33
Американский генерал назвал Мариуполь целью танков Leopard на Украине Политика, 16:32
Молчание не знак согласия: что такое оферта и как ее использовать Инвестиции, 16:32
Защитник «Спартака» Рассказов перешел в «Крылья Советов» Спорт, 16:31
Умер бывший вратарь и тренер «Рубина» Алексей Семенов Спорт, 16:23
Михельсон купил кинотеатр «Ударник» в Москве Бизнес, 16:11
Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница Спорт, 16:05
Экономика ,  
0 

Россияне назвали продукты, на которые наиболее заметно выросли цены

ФОМ: среди продуктов с наиболее заметным ростом цен россияне назвали мясо и молоко
Среди продуктов с наиболее заметным ростом цен опрошенные ФОМом назвали мясо, молоко и рыбу
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Более трети россиян заметили рост цен за последний месяц на мясо (35%), около трети — на молоко и молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%), следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос «ФОМнибус» проводился 20–22 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов России, в нем участвовали 1,5 тыс. человек. Респондентам предложили ответить на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги, по их наблюдениям, за последний месяц заметно выросли цены.

На подорожание хлеба и хлебобулочных изделий обратили внимание 23% опрошенных. Каждый пятый заявил о подорожании яиц. По 18% заметили рост цен на сахар и плодово-овощную продукцию, по 16% — на растительное масло, а также на крупы и макаронные изделия. 12% обратили внимание на подорожание алкоголя.

Среди непродовольственных товаров больше всего россиян заметили подорожание лекарств (33%), а среди услуг — ЖКХ (38%).

В конце января Росстат назвал самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года. Наибольший рост цен пришелся на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Подешевели больше всего овощи из «борщевого набора» и товары для стройки. В целом годовая инфляция, по оценке ведомства, составила в прошлом году 11,9%, что оказалось значительно ниже прогнозов начала года.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ФОМ рост цен на продукты
Материалы по теме
Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян
Бизнес
Мантуров рекомендовал открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter