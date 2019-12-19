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Reuters узнал об отсутствии будущего главы ВР среди директоров «Роснефти»
Пока это место продолжит занимать уходящий в отставку глава BP Боб Дадли. Решение вызвано непростыми взаимоотношениями с «Роснефтью», пишет агентство
Боб Дадли (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Исполнительный директор BP Бернард Луни, который в феврале займет должность гендиректора компании, изначально не войдет в состав совета директоров «Роснефти». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в британской компании.

В рамках договоренности между Луни и нынешним гендиректором Бобом Дадли последний продолжит занимать одно из мест BP в совете директоров «Роснефти», когда уйдет в отставку в марте.

«Дадли останется в совете директоров «Роснефти», поскольку отношения между BP и Москвой очень сложные», — заявил агентству высокопоставленный сотрудник BP.

Еще одно место в совете директоров российской компании продолжит занимать бывший топ-менеджер BP Гильермо Кинто, связанный с венесуэльской нефтекомпанией PDVSA, добавили источники Reuters.

По словам собеседников агентства, «Роснефть» проинформировали о договоренности между Луни и Дадли, но не пояснили, на какой срок она рассчитана. В российской компании на запрос Reuters не ответили.

РБК направил запрос в «BP Россия». Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Названо имя преемника Боба Дадли на посту главы ВР
Бизнес

О решении Луни не входить в состав совета директоров российской компании ранее не было известно, отмечает британское агентство. В BP сообщили, что Дадли «продолжит предоставлять ценный опыт в совете директоров «Роснефти».

BP — партнер «Роснефти» по нефтяным, газовым и геологоразведочным проектам и ее акционер (владеет 19,75% компании). Дадли входит в состав совета директоров российской компании с 2013 года.

Дадли возглавляет BP с 2010 года. О том, что Луни сменит его на посту гендиректора, компания объявила в октябре.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: BP, «Роснефть», Роберт Дадли
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