Reuters узнал об отсутствии будущего главы ВР среди директоров «Роснефти»

Пока это место продолжит занимать уходящий в отставку глава BP Боб Дадли. Решение вызвано непростыми взаимоотношениями с «Роснефтью», пишет агентство

Боб Дадли (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Исполнительный директор BP Бернард Луни, который в феврале займет должность гендиректора компании, изначально не войдет в состав совета директоров «Роснефти». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в британской компании.

В рамках договоренности между Луни и нынешним гендиректором Бобом Дадли последний продолжит занимать одно из мест BP в совете директоров «Роснефти», когда уйдет в отставку в марте.

«Дадли останется в совете директоров «Роснефти», поскольку отношения между BP и Москвой очень сложные», — заявил агентству высокопоставленный сотрудник BP.

Еще одно место в совете директоров российской компании продолжит занимать бывший топ-менеджер BP Гильермо Кинто, связанный с венесуэльской нефтекомпанией PDVSA, добавили источники Reuters.

По словам собеседников агентства, «Роснефть» проинформировали о договоренности между Луни и Дадли, но не пояснили, на какой срок она рассчитана. В российской компании на запрос Reuters не ответили.