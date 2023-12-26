Правительство утвердило индексацию выплат военным на 4,5% с 1 января

Военным, сотрудникам некоторых органов исполнительной власти, уволенным со службы и прошедшим военные сборы с 1 января 2024 года проиндексируют некоторые выплаты, в том числе страховые, на 4,5%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Некоторые выплаты военным проиндексируют на 4,5% с 1 января следующего года, соответствующее постановление правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Индексацию проведут, «исходя из уровня инфляции», установленного в бюджете.

Росстат в конце ноября оценил годовую инфляцию в России в 7,37%.

Под действие постановления попали выплаты военным, уволенным со службы, сотрудникам некоторых органов исполнительной власти и гражданам, проходившим военные сборы. В частности, будут проиндексированы страховые выплаты и пособия за полученный во время исполнения служебных обязанностей ущерб.

В конце ноября правительство предложило отменить приостановку индексации окладов военных и сотрудников силовых органов в 2024 году. Соответствующие поправки были внесены в проект федерального бюджета. При этом пропуск индексации окладов госслужащих остается в силе. Оклады военных повысят на 4,5% с 1 октября.

По изначальной оценке Минфина, пропуск индексации всех этих категорий обеспечил бы бюджету 28 млрд руб. в 2024 году, около 134 млрд руб. в 2025 году и 139 млрд руб. в 2026 году.

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Всего на выплату довольствия военнослужащим, зарплат гражданскому персоналу вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны в 2024 году в бюджете закладывается 1,27 трлн руб.