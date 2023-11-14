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Власти решили провести индексацию окладов военных в 2024 году

Власти отказались от пропуска индексации окладов военным и полицейским
Власти отказались от запланированного ранее пропуска индексации окладов военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2024 году. Ко второму чтению в Госдуме из проекта федерального бюджета исключили соответствующий пункт
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В 2024 году отменяется пропуск индексации окладов военнослужащих и сотрудников силовых органов. Это следует из поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с которыми ознакомился РБК. Его рассмотрение запланировано на 15 ноября.

Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для следующих категорий:

  • Военнослужащие.
  • Сотрудники органов внутренних дел.
  • Сотрудники органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы.
  • Сотрудники Государственной противопожарной службы и таможенных органов.

Аналогичные поправки внесены и ко второму чтению законопроекта «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». О том, что вопрос индексации окладов указанных категорий «будет рассмотрен отдельно», ранее заявлял Минфин, в пользу проведения индексации окладов военнослужащих также высказывался бюджетный комитет в своем заключении.

Проектом федерального бюджета, принятом в первом чтении, предусматривался пропуск индексации не только военнослужащих и приравненных к ним лиц, но и госслужащих и судей (по ним решение о приостановке остается в силе). По оценке Минфина пропуск индексации всех этих категорий обеспечил бы бюджету 28 млрд руб. в 2024 году, около 134 млрд руб. в 2025 году и 139 млрд руб. в 2026 году. Всего на выплату довольствия военнослужащим, зарплат гражданскому персоналу вооруженных сил, а также других пособий и компенсаций по линии Минобороны в 2024 году в проекте бюджета закладывалось более 897 млрд руб. (в открытой части проекта бюджета, раздел «Национальная оборона»).

По действующему законодательству, решение об индексации довольствия военных, полицейских, сотрудников со специальными званиями принимается правительством. Традиционно оклады этим категориям индексируются 1 октября на прогнозный уровень инфляции данного года. 1 октября 2023 года военнослужащим и приравненным к ним лицам проиндексировали оклады повышенным темпом — на 10,5%, что является рекордным ростом с 2012 года. Это было обусловлено решением президента Владимира Путина «в рамках системных мер по улучшению социального самочувствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».

В общей сложности ко второму чтению федерального бюджета правительство планирует перераспределить 6,7 трлн руб. расходов, писал РБК. Корректировки предлагается провести по нескольким направлениям, среди которых финансовое обеспечение специальной военной операции, реализация мероприятий в новых регионах, распределение межбюджетных трансфертов между регионами.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
индексация военнослужащие оклады федеральный бюджет
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