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Число экспортеров под наблюдением ЦБ вырастет вдвое
Банк России решил расширить мониторинг крупнейших экспортеров
Банк России намерен расширить перечень крупнейших экспортеров, представляющих данные о своих активах и обязательствах, сообщается на сайте регулятора.
В перечень попадут компании, чья экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами в 2023 году превысит $1 млрд.
«В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится в сообщении.
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