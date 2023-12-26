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Число экспортеров под наблюдением ЦБ вырастет вдвое

Банк России решил расширить мониторинг крупнейших экспортеров
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Банк России намерен расширить перечень крупнейших экспортеров, представляющих данные о своих активах и обязательствах, сообщается на сайте регулятора.

В перечень попадут компании, чья экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами в 2023 году превысит $1 млрд.

«В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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ЦБ мониторинг экспортеры
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