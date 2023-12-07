Экспортеры в октябре продали свыше 90% валютной выручки

Экспортеры резко нарастили долю продаж валюты после принятия указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, сообщили в ЦБ. При этом физлица второй месяц подряд продолжили активно покупать доллары и евро

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В октябре экспортеры продали 91% своей валютной выручки, говорится в обзоре рисков финансовых рынков от Банка России. По итогам сентября ЦБ оценивал долю продаж в 77%.

«Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в октябре составило 91%», — указано в обзоре регулятора.

Существенный рост продаж случился после подписания указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом экспортеров. Последний раз подобная доля продаж была зафиксирована в мае, тогда экспортеры продали 90% валютной выручки, следует из ранее опубликованных обзоров.

В денежном выражении объем чистых продаж валюты экспортерами в октябре составил $12,5 млрд против $9,2 млрд в сентябре. В ноябре денежный объем продаж продолжил расти, указано в обзоре, и достиг $13,9 млрд руб. Ранее на резкий рост продаж валютной выручки начиная с октября обратила внимание директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она объяснила увеличение продаж валюты снижением спроса на импорт и действием указа президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Он начал действовать в октябре.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке стали системно значимые банки (СЗКО), которые реализуют выручку экспортеров, но по сравнению с октябрем их активность снизилась. «За ноябрь на Московской бирже они реализовали (нетто) валюты на 516 млрд руб., что на 37,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом объем нетто-продаж валюты нефинансовых компаний увеличился практически в два раза, составив 304,4 млрд руб. (в октябре — 159,3 млрд руб.)», — приводит данные ЦБ.

Одновременно нетто-покупки валюты в ноябре сократились на 29,8% по сравнению с октябрем, составив 459,6 млрд руб., указано в обзоре. Основными покупателями стали банки, не относящиеся к СЗКО, которые приобретают валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов.

Физические лица на фоне укрепления рубля продолжили проявлять спрос на валюту, объем нетто-покупок с их стороны в ноябре составил — 162,9 млрд руб. «Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро», — уточнили в Банке России.

Также наращивали покупки валюты нерезиденты. За ноябрь они приобрели валюту на 267,7 млрд руб., что на 27,1% больше, чем месяцем ранее. «Спрос на валюту предъявляют в основном компании — клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию, и в меньшей степени клиенты — физические лица, которые меняют рубли, ранее переведенные из России», — объяснили в ЦБ.

Несмотря на активность продавцов и покупателей, совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке в ноябре уменьшился на 13% по сравнению с октябрем — до 9,2 трлн руб. Среднедневной объем торгов уменьшился с 481,4 млрд руб. в октябре до 417,8 млрд руб. в ноябре. Снизились обороты и на внебиржевом рынке — с 15,3 до 12,9 трлн руб., на этот рынок в общем объеме торгов приходится доля в 58,4%.