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Война санкций ,  
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Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров

Южная Корея в январе ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров
Сюжет
Война санкций
К 15 января Южная Корея расширит экспортные санкции против России еще на 682 вида товаров, включая тяжелое строительное оборудование, аккумуляторы, запчасти для авиационной техники, станки
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавит к 15 января 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию, передает корейское издание dnews.

Таким образом, общее число ограниченных для ввоза в Россию видов южнокорейских товаров увеличится до 1159. В начале 2024 года в список добавят товары военного назначения, в том числе тяжелое строительное оборудование, аккумуляторы, запчасти для авиационной техники, станки.

Свободный экспорт товаров из списка будет запрещен после вступления в силу новых ограничений. Однако планируется, что будут выдаваться индивидуальные разрешения после проверок в тех случаях, когда соблюдается ряд условий, таких как заключение контракта до вступления в силу уведомления, поставки дочерним организациям.

Южная Корея запретит экспорт деталей для автомобилей в Россию
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Южная Корея ввела санкции против России после начала спецоперации на Украине. Сеул приостановил расчеты с российскими банками и поддержал отключение некоторых из них от SWIFT.

В марте прошлого года Южная Корея запретила экспортировать в Россию микропроцессоры и микроконтроллеры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей), фильтры, резисты.

Позднее Сеул также ввел ограничения на экспорт в Россию промышленного и строительного оборудования, товаров в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, деталей для автомобилей дороже $50 тыс., проводников и квантовых компьютеров, деталей для них, а также сапфиров и рубинов.

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Санкции, введенные против страны, российские власти называли незаконными. Президент Владимир Путин указывал, что расчет Запада на развал экономики России не оправдался.

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Южная Корея Россия товары экспорт запрет
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