Times узнала о планах Лондона по строительству малых ядерных реакторов

В Великобритании планируют развить сеть из 20-30 малых модульных реакторов, которые значительно дешевле в строительстве, чем полноценные ядерные реакторы, и при этом могут обеспечить электроэнергией миллионы домов, пишет издание

Британские министры завершают разработку планов поддержки новых малых ядерных реакторов в рамках стратегии по поэтапному отказу от газовых электростанций и декарбонизации электроснабжения Великобритании. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственные источники.

Государственный секретарь по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шаппс должен объявить о предложениях по созданию органа под названием Great British Nuclear (GBN). Источники издания уточнили, что он может сделать соответствующее заявление уже во вторник, однако это может сорваться из-за проблем с финансированием.

GBN будет отвечать за развитие сети из 20-30 малых модульных реакторов, которые строятся компанией Rolls-Royce.

Малые модульные реакторы значительно дешевле в строительстве, чем полноценные реакторы при том, что каждый из них сможет обеспечить электроэнергией миллион домов, пишет газета. Такие реакторы будут установлены на действующих или выведенных из эксплуатации ядерных объектах.

По данным The Times, для начала подготовительных работ по строительству малых модульных реакторов и четырех-шести полноценных реакторов требуется первоначальный бюджет в размере около £500 млн ($605 млн).

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