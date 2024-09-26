Путин поручил «Газпрому» и кабмину подготовить план на десять лет

Путин поручил «Газпрому» совместно с кабмином подготовить план на 10 лет, который будет учитывать изменение маршрутов, в том числе увеличение поставок внутри страны. Компания летом отчитывалась о рекордных поставках по России

Фото: Дмитрий Верхоробин / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством подготовить десятилетний план, который будет учитывать изменение географии поставок газа. Об этом он заявил, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин отметил, что российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений: экспорт «переключается» с Запада на Восток, увеличиваются поставки на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации.

По оценкам президента, реализация плана, который должны подготовить «Газпром» и кабмин, «обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок». «Она (программа. — РБК) должна учитывать как наши масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны», — отметил Путин.

Президент добавил, что правительство разрабатывает энергетическую стратегию до 2050 года. «Уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию и затем шаг за шагом ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа», — подчеркнул он.

Этим летом «Газпром» не раз отчитывался о рекордных поставках газа внутри страны. Так, 22 августа был установлен новый рекорд суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м. Компания отметила, что в целом за лето максимумы суточных поставок российским потребителям обновлялись 14 раз. Со 2 июля поставки из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) ежесуточно шли выше показателей для этого месяца.