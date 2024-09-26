 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин поручил «Газпрому» и кабмину подготовить план на десять лет

Путин поручил «Газпрому» совместно с кабмином подготовить план на 10 лет, который будет учитывать изменение маршрутов, в том числе увеличение поставок внутри страны. Компания летом отчитывалась о рекордных поставках по России
«Газпром» GAZP ₽136,66 +0,9% Купить
Фото: Дмитрий Верхоробин / ТАСС
Фото: Дмитрий Верхоробин / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством подготовить десятилетний план, который будет учитывать изменение географии поставок газа. Об этом он заявил, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин отметил, что российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений: экспорт «переключается» с Запада на Восток, увеличиваются поставки на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации.

По оценкам президента, реализация плана, который должны подготовить «Газпром» и кабмин, «обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок». «Она (программа. — РБК) должна учитывать как наши масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны», — отметил Путин.

Президент добавил, что правительство разрабатывает энергетическую стратегию до 2050 года. «Уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию и затем шаг за шагом ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа», — подчеркнул он.

«Газпром» завершит объединение систем на Дальнем Востоке в 2026 году
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Этим летом «Газпром» не раз отчитывался о рекордных поставках газа внутри страны. Так, 22 августа был установлен новый рекорд суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м. Компания отметила, что в целом за лето максимумы суточных поставок российским потребителям обновлялись 14 раз. Со 2 июля поставки из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) ежесуточно шли выше показателей для этого месяца.

Умер актер Роман Мадянов

Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия

Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России

Назван лучший трансфер лета в российском футболе

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Газпром правительство экспорт газа
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Минфин сообщил об обсуждении отмены надбавки по НДПИ для «Газпрома»
Экономика
«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям
Бизнес
«Газпром» завершит объединение систем на Дальнем Востоке в 2026 году
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
«Чем угощаете, голубчики?»: Олег Басилашвили отмечает 90-летиеОбщество, 17:22
ЦБ повысил официальный курс доллара США и понизил курс евроИнвестиции, 17:16
ФНС ликвидирует неработающую студию звукозаписи Земфиры в МосквеОбщество, 17:15
Суд в Петербурге отобрал у недобросовестного хозяина бурую медведицуОбщество, 17:14
ТАСС узнал об уголовном деле на актера Воловенко за дебош в самолетеОбщество, 17:12
Володин предложил увеличить срок проживания в браке для получения ВНЖПолитика, 17:09
Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации-конкурента IBAСпорт, 17:06
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин анонсировал создание в БРИКС платежно-расчетного контураПолитика, 16:45
На Samsung наложили штраф на сумму $7,9 тыс. за облучение сотрудниковОбщество, 16:41
Путин поручил «Газпрому» и кабмину подготовить план на десять летЭкономика, 16:39
Полицейские задержали стрелявшего на Пироговском водохранилище мужчинуОбщество, 16:37
Серебро подорожало до максимального уровня с 2012 годаИнвестиции, 16:29
ЦСКА объявил о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны»Спорт, 16:22
Госдума одобрила присвоение «звездочек» не только гостиницамБизнес, 16:22