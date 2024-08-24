«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям

Объем поставок за 22 августа оказался таким же, как и в середине июля, — 700,4 млн куб. м. Это наибольший объем за лето

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа потребителям в России — 700,4 млн куб. м газа за 22 августа. Это максимальный показатель за месяц.

«Этот максимум августа совпадает с абсолютным летним рекордом суточных поставок, установленным 17 июля 2024 года», — говорится в сообщении газовой корпорации.

За это лето максимумы суточных поставок российским потребителям обновлялись 14 раз, отмечается в сообщении «Газпрома». В частности, они фиксировались в начале июля. Со 2-го числа поставки из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) ежесуточно шли выше показателей для этого месяца. А 4 июля корпорация зафиксировала показатель 688,8 млн куб. м.

В состав ЕСГ входят более 170 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, 253 компрессорные станции, 26 подземных газохранилищ, шесть комплексов по переработке газа и газового конденсата. Сеть охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, в перспективе их планируют соединить с ЕСГ.