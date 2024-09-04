«Газпром» завершит объединение систем на Дальнем Востоке в 2026 году
Объединение газовых систем на Дальнем Востоке завершится через два года, сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов в ходе выступления на сессии ВЭФ-2024.
«Реализуется проект по соединению «Силы Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Этот проект мы планируем завершить в 2026 году, и, соответственно, будет создана единая система Восточной Сибири и Дальнего Востока, позволяющая расширить возможности по газификации наших регионов на Дальнем Востоке», — сказал он.
Маркелов также напомнил, что в январе 2027 года будет построен газопровод, соединяющий «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с газотранспортной системой Китая: «И будет подан газ, соответственно, по дальневосточному маршруту».
Газотранспортная система (ГТС) «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» протяженностью более 1,8 тыс. км предназначена для поставок газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев.
По данным «Газпрома», ГТС создала условия для газификации регионов и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод проходит по территориям Сахалина, Хабаровского и Приморского краев, также идет через Невельский пролив. Проектная производительность первого пускового комплекса ГТС составляет 5,5 млрд куб. м газа в год.
Весной началось объединение «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» с газопроводом «Сила Сибири». Их соединит газовая магистраль «Белогорск — Хабаровск».
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