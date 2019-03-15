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Инвестиции не угнались за ВВП
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Газета
Инвестиции не угнались за ВВП
Газета № 029 (2984) (1503) Экономика,
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Инвестиции не угнались за ВВП
Росстат представил данные по ключевому показателю экономического развития страны за 2018 год
Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП снизилось и составило лишь 20,6% по итогам 2018 года, сообщил Росстат. Согласно поручению Владимира Путина, этот показатель должен вырасти до 25% ВВП
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России сократилось с 21,4% в 2017 году до 20,6% в 2018-м, сообщил сегодня Росстат. Это ниже показателя 2011 года, когда доля инвестиций составляла 20,7% ВВП.

Таким образом, важнейший индикатор в рамках майских указов 2012 года, который перекочевал и в новый майский указ, вообще не вырос за восемь лет.

Статистический парадокс

При этом объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличился в реальном выражении на 4,3% к уровню 2017 года и составил 17,6 трлн руб., сообщил ранее Росстат. А реальный рост ВВП составил 2,3%. Получается парадокс: инвестиции растут быстрее, чем ВВП, но в то же время отношение инвестиций к ВВП снижается.

Противоречие объясняется особенностями статистических расчетов, пояснил РБК заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. «Снижение обусловлено тем, что дефлятор инвестиций вырос значительно слабее, чем дефлятор ВВП», — объяснил Бессонов. «Дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017-го составил 110%. Это очень много», — отметил он.

Расхождение обусловлено статистическим эффектом, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «ВВП вырос прежде всего за счет строительства, часть которого не учитывается в объеме инвестиций. Поэтому доля инвестиций в ВВП сократилась, несмотря на общий экономический рост», — отметил он.​

Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП — один из ключевых показателей экономического развития страны. Он отражает долю затрат на строительство и технологическое обновление в реальном секторе экономики. Росстат определяет долю инвестиций в основной капитал в ВВП как частное от деления валового накопления основного капитала (без учета ценностей) на ВВП, рассчитанный методом использования доходов.

«Индекс физического объема валового накопления основного капитала (102,3%) сложился ниже инвестиций в основной капитал за счет того, что приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке, сократилось», — сообщил ранее Росстат.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

​Масштабная задача

В новом майском указе президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых (3,5–4%), чтобы Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, и обозначил задачу увеличить долю инвестиций в основной капитал до 25% ВВП к 2024 году. Учитывая последствия демографической ямы 1990-х, это единственный способ осуществить экономический рывок, подчеркивал министр экономического развития Максим Орешкин.

В июле 2018 года правительство приняло план действий для повышения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Он содержит четыре раздела:

  • меры по улучшению делового климата: реформа контрольно-надзорной деятельности, установка стабильных «правил игры» в области налогообложения и тарифов, снижение давления правоохранительных органов. Конкретные шаги предусматриваются планом «Трансформация делового климата» и механизмом «регуляторной гильотины»;
  • для решения инфраструктурных проблем разработан план комплексного развития магистральной инфраструктуры, решено создать в 2019 году Фонд развития объемом до 0,5% ВВП, который ​будет привлекать деньги на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты; ​
  • сокращение доли государства на конкурентных рынках и повышение эффективности госкомпаний. Ключевые задачи — выход ЦБ из капитала санируемых банков, отказ от унитарных предприятий, которые, как правило, менее прозрачны и эффективны, ускоренная малая приватизация;
  • финансирование инвестиционной активности. Чтобы привлечь частный бизнес к финансированию крупных проектов, Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений, в котором предложил компаниям льготы в обмен на инвестиции.

План должен работать совместно с национальными проектами, касающимися экспорта, малого и среднего бизнеса, производительности труда. Работу правительства оценят по ключевым показателям эффективности (KPI). KPI по привлечению инвестиций также установят для отраслевых министерств и регионов.

В каких отраслях экономики возможен рост

Правительство в феврале утвердило дополнительный комплекс мер по ускорению инвестиций в различных отраслях (соответствующий план действий есть в распоряжении РБК).

Наибольшего роста инвестиций к 2024 году правительство планирует достичь в области операций с недвижимостью (в среднем на 9% в год), информации и связи (8%), обрабатывающих производствах (6%), транспорте (5,8%), сфере услуг (5,5%), водоснабжении и утилизации мусора (5%), сельском хозяйстве (4,5%), добыче полезных ископаемых (3,3%).

Для достижения этой цели планируется:

  • распространить практику применения налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли на более широкий круг проектов, а не на четыре зоны, как сейчас. Расширить заявительный принцип предоставления участков недр для Дальнего Востока и Иркутской области. Включить в лицензию право за плату добывать попутные полезные ископаемые для всех категорий пользователей;
  • снизить перекрестное субсидирование в электроэнергетике, объявить налоговые каникулы для инфраструктуры газов​​ых и электрозаправок;
  • возместить инвесторам в железнодорожную инфраструктуру часть затрат в объеме уплаченных налогов, предоставить долгосрочные тарифы и возможность заключать с РЖД контракты по принципу ship or pay — за фиксированную плату вне зависимости от объема груза. Освободить объекты высокоскоростного железнодорожного транспорта от уплаты федеральной части налога на имущество до 2060 года и от НДС на перевозку пассажиров высокоскоростными поездами и услуги по аренде объектов;
  • пересмотреть механизм предоставления субсидий в промышленности и сельском хозяйстве с учетом стимулирования инвестиций.

Увеличить долю инвестиций в основной капитал до 25% ВВП к 2024 году возможно, считает Мурашов. «Большинство расходов по нацпроектам имеют инвестиционный характер. Поэтому статистически будет легко выполнить эту задачу, и в последующие годы мы увидим рост доли инвестиций в ВВП​», — отметил он.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: инвестиции , экономический рост , Реальный сектор , майские указы президента
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