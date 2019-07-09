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Кудрин заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительских кредитов

Пузыря на рынке потребительского кредитования в России нет, однако за ситуацией необходимо наблюдать. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, передает «РИА Новости»

Критическая черта в росте объемов потребкредитования еще не пройдена, добавил руководитель ведомства. «Если в 2019 и 2020 годах кредитование будет расти под 20%, тогда мы подойдем к критической черте. Пока пузыря еще нет», — отметил Кудрин. 

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Глава Счетной палаты напомнил, что в 2018 году займы выросли на 20%, а это «очень большая цифра». Кудрин отметил также положительную динамику в части финансовой грамотности населения. В то же время, по его словам, ухудшение жизни граждан приводит к необходимости брать кредиты, в том числе вызывающие проблемы с возвращением. 

В конце июня ЦБ опубликовал доклад, согласно которому рост потребкредитов стал причиной роста ВВП в начале 2019 года. Политику регулятора раскритиковал министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, граждане, у которых есть потребкредиты, тратят уже более 40% на их обслуживание, а на рынке надувается пузырь.

Теги: Алекей Кудрин, потребкредитование
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