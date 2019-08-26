В Белоруссии усилили контроль за поступающей из России нефтью

В Белоруссии усилили контроль за поступающей из России нефтью

На НПС «Гомель» установили новое оборудование, а также наняли дополнительного лаборанта

Фото: Сергей Петров / ТАСС

На нефтеперекачивающей станции «Гомель» внесли изменения в систему контроля поступающей из России нефти, сообщает пресс-служба ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Как сообщил главный инженер компании Андрей Вериго, в частности, установлен современный анализатор содержания хлорорганики в сырье, поступающем в Белоруссию.

Также с целью дополнительного контроля с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта.

В компании отметили, что создание новых узлов учета количества и качества нефти на границах с Россией и Польшей обсуждается с концерном «Белнефтехим».

23 августа Вериго заявлял, что узел контроля может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году. Он объяснил, что «доверительный принцип работы себя оправдывает не всегда», а поступление загрязненной нефти в страну необходимо исключить.

Повышенное содержание хлорорганических соединений в нефти, поступающей из России по «Дружбе» в Белоруссию и страны Европы, было зафиксировано в апреле. Тогда транзит сырья был временно приостановлен для ликвидации последствий, а в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти, фигурантами которого являются 13 человек.

В конце июля «Транснефть» объявила, что готова выплатить пострадавшим от загрязнения «Дружбы» компаниям компенсации в размере $15 за баррель, или не более $500 млн в общей сложности.



19 августа президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым выступил за передачу в управление компании пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья. Премьер на это заявил, что «необходимо сделать все, чтобы аварии не повторялись, поскольку для России они создают репутационные издержки и убытки».