Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью

Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить повторения ЧП, в результате которого нефть в трубопроводе «Дружба» оказалась загрязнена хлорорганическими соединениями. Об этом глава правительства России Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым.

«Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки», — сказал Медведев.

В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.

«Все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения», — ответил премьер-министр.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Помимо Белоруссии принимать российскую нефть временно прекратили и другие потребители — в Германии, Польше и Словакии. Позднее поставки чистой нефти были возобновлены.