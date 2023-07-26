Инфляция в годовом выражении превысила заложенный в бюджет уровень в 4%

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Инфляция в России год к году составила 4,19%, сообщает Минэкономразвития в отчете о текущей ценовой ситуации на период с 18 по 24 июля. Последний раз годовая инфляция превышала 4% — целевой показатель, заложенный в бюджет, — в конце марта.

За указанную неделю цены на потребительском рынке выросли на 0,23%: цены на продовольственные товары (в основном на плодоовощную продукцию) поднялись на 0,18%, на непродовольственные (в основном на легковые автомобили, электробытовые приборы и стройматериалы) — на 0,41%. «Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен в секторе услуг (0,12%), где снизились темпы удорожания авиабилетов на внутренние рейсы», — сообщили в Минэке.

По данным Росстата, общий рост инфляции с начала июля составил 0,61%, с начала года — 3,39%.

В июле ожидания в экономике относительно будущей инфляции выросли: медианная оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайший год, возросла до 11,1% (с 10,2% в июне), сообщал Банк России 25 июля. В том числе увеличились ценовые ожидания предприятий, что было связано с ослаблением рубля, ускорением роста издержек и усилением рисков для деятельности. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и стабилизируется вблизи 4% в 2024 году.

Динамика внутреннего спроса и ослабление рубля в 2023 году существенно усилили проинфляционные риски, заявил ЦБ 21 июля, объясняя решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%. До этого она не менялась с сентября прошлого года, когда ее установили на уровне 7,5%.

Годовую инфляцию за 2022-й Росстат оценивал в 11,94%.