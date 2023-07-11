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Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире

Мишустин: уровень инфляции в России сегодня один из самых низких в мире
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Уровень инфляции в России сегодня один из самых низких показателей в мире и не превышает 3,5% в годовом выражении. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Инфляция остается умеренной. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5%. Это сегодня один из самых низких показателей в мире», — сказал он.

Глава российского правительства также отметил стабильную ситуацию на рынке труда. По его словам, уровень безработицы в стране с февраля держится на рекордной отметке 3,2%.

В мае Мишустин отмечал, что в России инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении, что является минимальным показателем на начало мая среди стран Европы.

В России с 2016 года установлена цель по инфляции на уровне 4%. Из обзора Минэкономразвития следует, что по состоянию на середину мая этого года рост цен в годовом выражении составил 2,3%. Однако в ЦБ предупреждали, что эти значения не отражают реальную ситуацию из-за эффекта высокой базы весны 2022 года — тогда цены выросли из-за начала спецоперации и ввода санкций.

Минэкономразвития прогнозировало существенное замедление инфляции в 2023 году. По словам главы ведомства Максима Решетникова, ожидается, что во втором квартале 2023 года цифры «будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня 4%».

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В еврозоне, как ожидается, инфляция в июне в годовом выражении составит 5,5%, в мае показатель был на уровне 6,1%.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

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