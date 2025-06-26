Bloomberg: Россия готова к увеличению добычи в августе по решению ОПЕК+

Bloomberg узнал о готовности России к увеличению добычи по решению ОПЕК+

ОПЕК+ три раза подряд повышала добычу нефти, и Россия готова к новому наращиванию добычи по решению организации в августе, сообщили источники. Ранее Сечин и Дюков положительно оценили политику ОПЕК+

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия готова к увеличению добычи нефти, если такое решение будет принято на заседании ОПЕК+ 6 июля, сообщили Bloomberg источники.

По словам собеседника агентства, участники объединения готовы рассмотреть повышение добычи в августе. Россия будет искать приемлемое для всех решение, отметил он.

Bloomberg пишет, что Москва изначально выступала против повышения уровня добычи в июле, в сохранении прежних объемов ее поддерживали Оман и Алжир. Однако потом ОПЕК+ все же решил наращивать добычу.

На росте добычи настаивает Саудовская Аравия, которая хочет увеличить свою долю на рынке, отмечает агентство.

Страны ОПЕК+ решили в июле повысить добычу нефти на 411 тыс. барр. в сутки. По счету это было третье увеличение добычи на такой объем — начиная с мая. В ноябре 2023-го страны-нефтеэкспортеры объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки и придерживались этой политики, пока в декабре 2024-го не решили постепенно отказываться от такого сокращения с апреля текущего года.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) два российских менеджера в сфере нефтедобычи положительно высказались по поводу политики ОПЕК+. Как отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, увеличение добычи нефти объединением происходит на фоне сезонного роста спроса, поэтому летом действия альянса не вызовут значительного избытка на мировом рынке.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что решение ОПЕК+ «о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным». «И с точки зрения рынка — оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта», — добавил он.