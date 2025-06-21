Сечин счел оправданной политику ОПЕК+ в свете конфликта Ирана и Израиля

Форсированный рост добычи ОПЕК+ оправдан в свете неопределенности вокруг конфликта Ирана и Израиля, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Альянс с мая наращивает производство втрое интенсивнее изначального плана

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Заявленное увеличение добычи нефти ОПЕК+ с мая втрое превышает изначальный план, при этом весь прирост производства сырья альянса может также быть сдвинут — на год раньше. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сечин отметил, что ОПЕК+ последовательно, с конца прошлого года заявляла о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями энергопотребления в мире. Поэтому решение, принятое лидерами альянса, «о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным». «И, с точки зрения рынка, оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта», — добавил он.

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, в апреле неожиданно приняли решение о более ускоренном, чем ожидалось ранее, выходе из части добровольных сокращений производства нефти альянса. Они договорились с мая повысить добычу на 411 тыс. барр. в сутки, вместо 135 тыс. барр., то есть втрое больше изначального ежемесячного плана. Затем аналогично они решили действовать в июне и июле. Цены на нефть отреагировали на это снижением из-за опасений участников рынка по поводу возникновения переизбытка, а дополнительное давление на котировки следом оказала тарифная политика США в отношении ряда государств. Стоимость Brent просела на $10 за барр., но с началом ирано-израильского конфликта вернулась к прежним значениям $74–80.

«Но несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может», — уверен глава «Роснефти». Он пояснил, что мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет.

Ранее председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на полях ПМЭФ также прокомментировал политику ОПЕК+, посчитав ее отвечающей реалиям на рынке. Он пояснил, что увеличение производства происходит на фоне сезонного роста спроса, поэтому летом действия альянса не вызовут значительного избытка на мировом рынке. А дальнейшем профицит сырья если и возможен, то будет компенсироваться закупками для стратегических резервов нефти США, Китая и других стран. Поэтому рост добычи ОПЕК+ в ближайшие месяцы вряд ли приведет к затовариванию рынка, считает Дюков.

Сечин также в ходе панели прокомментировал возможность роста цен на нефть до $100 за барр. в связи с кризисом, который происходит сейчас на Ближнем Востоке. Развитие такого сценария допустил бывший руководитель Международного энергетического агентства и мировой эксперт в области энергетики Нобуо Танаки. «Какая бы она ни была, нам сложно угадать, что будет, никто не знает. Я напомню Макиавелли: «Сила власти — в ее тайне». Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок», — сказал глава «Роснефти».