Число контролируемых россиянами иностранных компаний резко выросло

По итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, выросло рекордным за пять лет темпом — на 21%, раскрыла ФНС. Эксперты объяснили это амнистией капитала и эффектами санкционного года

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Количество контролировавшихся россиянами по состоянию на конец 2022 года иностранных компаний («контролируемая иностранная компания», или КИК) выросло на 21%, до 45,6 тыс. Такие данные приводятся в презентации Федеральной налоговой службы (ФНС) об итогах работы за 2023 год, которую изучил РБК. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года (тогда было +33%). Для сравнения: в 2021 году прирост составил 8%, в пандемическом 2020-м — 14%.

Абсолютное большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (98%), следует из данных налоговой. Только 2% составляют иностранные структуры без образования юрлица (понятие из Налогового кодекса; на практике это может быть траст, партнерство, фонд, товарищество, иная форма коллективных инвестиций или доверительного управления).

Уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний за 2022 год предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков, раскрыла ФНС. Большинство из них — 82% — это физические лица, а доля российских юрлиц, контролирующих КИК, составила 18%. По сравнению с предыдущим годом число уведомивших о КИК увеличилось на 10%. Соответственно, каждый отчитавшийся налогоплательщик в среднем имел доли в 2,5 КИК.

Контролируемая иностранная компания — это организация или иностранная структура без образования юридического лица, не признаваемая российским налоговым резидентом, контролирующим лицом которой является налоговый резидент России (организация или физическое лицо). Чтобы приобрести обязанности по декларированию, российские лица должны иметь долю участия в иностранной организации установленного размера — более 25% или более 10%, если общая доля всех российских резидентов составляет свыше 50%, или же осуществлять фактический контроль над иностранной организацией (контроль может признаваться и без наличия определенной доли участия — например, в силу соглашения об управлении организацией).

В 2023 году налогоплательщики отчитывались за 2022 год (организации — до 20 марта, граждане — до начала мая. — РБК), следует из презентации. Уведомления подаются ежегодно в отношении всех КИК, контролирующим лицом которых является налогоплательщик на определенную дату в отчетном году, поясняет партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек (в данном случае — на 31 декабря 2022 года). Но есть нюанс: прибыль или убыток КИК признается для целей уплаты НДФЛ в году, следующем за календарным годом, в котором заканчивается финансовый год КИК. Поэтому, например, если у компании финансовый год равен календарному, то прибыль КИК за 2021 год признается доходом физического лица за 2022 год, объясняет эксперт.

«45,6 тыс. КИК, указанных в уведомлениях о КИК за 2022 год, — это срез по всем КИК, имевшимся у контролирующих лиц за 2022 год, за исключением вновь созданных в 2022 году», — поясняет Подниек. Иностранные компании, созданные в 2022 году, попадут в уведомления о КИК (и, соответственно, в статистику ФНС) уже за 2023 год, они будут сформированы в 2024 году.

РБК направил запрос в ФНС.

Почему выросло число КИК

Рост числа задекларированных КИК за 2022 год, во-первых, может быть объяснен желанием российского бизнеса воспользоваться льготами в рамках четвертой амнистии капиталов (проходила с марта 2022-го по февраль 2023 года), говорит руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов. В этот период гражданам предоставлялась возможность добровольного декларирования зарубежных счетов, имущества и наличных денежных средств. Физическому лицу необходимо было предоставить специальную декларацию, в которой можно было заявить о КИК. Совместно с этой декларацией подавалось уведомление о КИК, напоминает Власов. По его словам, привлекательность амнистии капиталов обеспечивалась освобождением таких физических лиц от налоговой, административной и уголовной ответственности, а также тайной предоставленных сведений.

Максимальный прирост задекларированных КИК был за 2017 год, и это тоже было связано с амнистией капиталов (вторым этапом), а также с запуском автоматического обмена налоговой информацией, отмечает старший юрист Better Chance Сергей Сергеев.

По мнению Сергеева, весомый вклад в тренд также вносят постоянное совершенствование налогового администрирования и повышение прозрачности в рамках международного обмена налоговой информацией. «Кроме того, в последние годы российский бизнес активно исследует зарубежный периметр и создает компании в дружественных юрисдикциях (в частности, в странах Ближнего Востока, КНР и Гонконге) для целей организации взаимодействия с иностранными контрагентами», — полагает юрист.

В 2022 году провайдеры и директора в недружественных странах начали отказываться от обслуживания КИК, контролируемых российскими физическими лицами и организациями, в результате чего последние стали создавать КИК в дружественных государствах, указывает Подниек. Ликвидация КИК в недружественной стране зачастую требует много времени: у ряда налогоплательщиков сохранялись старые компании в недружественных странах и одновременно появлялись новые структуры в дружественных, говорит он. Но такие «замещающие» компании попадут в отчетность, которую ФНС соберет в 2024 году, напоминает он.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова также связывает динамику с повышением штрафов за неисполнение обязанностей по подаче уведомлений о КИК, а также с тем, что «налоговые органы стали активно такие правонарушения выявлять и привлекать нарушителей к ответственности». С 2021 года штраф за непредставление или несвоевременное представление уведомления о КИК был увеличен в пять раз (до 500 тыс. руб. за каждую компанию).

Власов называет еще одну причину — указ президента от сентября 2022 года о сделках с долями российских ООО. Согласно этому указу, лица из недружественных стран могут заключать сделки, например, по продаже долей в ООО только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (а точнее, ее специальной подкомиссии). Но есть исключение: в указе предусмотрено, что разрешение комиссии не требуется при одновременном соблюдении двух условий: иностранное лицо контролируется российскими физическими или юридическими лицами и такое иностранное лицо раскрывает сведения налоговым органам по российскому законодательству. «У тех физлиц, которые не подавали уведомление о КИК, могли возникнуть сложности при переоформлении российских активов. Чтобы их избежать, необходимо было задекларировать КИК», — отмечает Власов.

Как будет меняться число КИК

Россиян, контролирующих и являющихся бенефициарами иностранных компаний, на деле может быть больше, допускает Подниек. «Какое-то количество контролирующих лиц, являющихся гражданами России, переехали за рубеж и, утратив налоговое резидентство России, перестали быть обязанными отчитываться о КИК», — говорит он. С ним солидарна Родионова: «Именно такую тенденцию мы видим по многим своим доверителям».

Кроме того, до 2022 года в России работали и проживали «довольно приличное» количество высокооплачиваемых иностранных граждан, которые тоже отчитывались о своих КИК, однако во второй половине 2022 года «начался их отток», отмечает Подниек.

По итогам 2023 года число задекларированных КИК может еще вырасти, основания для этого есть, считает он. Это и замещение КИК в недружественных странах на дружественные юрисдикции, и растущие потребности россиян в компаниях в дружественных государствах для обеспечения потребностей своего бизнеса, перечисляет он.

По мнению Родионовой, пик уведомлений о КИК все-таки пришелся на 2023 год. «С учетом продолжающейся санкционной политики большого желания открывать новые КИК у российских резидентов мы не наблюдаем. Те уведомления, что подавались, в основном сделаны по компаниям, открытым до СВО [специальной военной операции на Украине]», — говорит она.

Как россияне платят налог с прибыли КИК

Налогоплательщики — физические лица были вправе с 2020 года перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК независимо от количества контролируемых компаний. Фиксированная сумма прибыли установлена в размере 34 млн руб., соответственно, сумма налога составляет 5 млн руб.

С 2020 года такой возможностью воспользовались 580 физических лиц, указывает ФНС. За два года их количество выросло вдвое — с 285 человек в 2020 году. А в аналогичных материалах ФНС по итогам 2022 года говорилось, что на фиксированную уплату с 2020 года перешли «более 500» физлиц.

Растущая популярность данного механизма свидетельствует об увеличении количества КИК у российских налогоплательщиков, а также о значительности прибыли таких КИК, считает Сергеев.

Этот режим может быть выгоден в случае аккумулирования прибыли и последующего реинвестирования ее куда-либо, констатирует Власов. Помимо этого, режим освобождает от необходимости подачи аудированной отчетности, что тоже может явиться дополнительным фактором для перехода на него. Но есть и обратная сторона: использовать такой порядок уплаты будет необходимо в течение пяти лет, соответственно, нужно быть готовым заплатить 25 млн руб. Кроме того, уплату налога с фиксированной прибыли КИК невозможно зачесть в счет выплаты дивидендов, добавляет Власов. Согласно Налоговому кодексу, обычную прибыль КИК можно уменьшить на сумму дивидендов, но в случае с фиксированным платежом дивиденды облагаются налогом. «Соответственно, физическому лицу будет невыгодно в течение пяти лет распределять себе дивиденды», — указывает эксперт.

Подниек также связывает прирост количества физлиц, уплачивающих фиксированный НДФЛ с КИК, с ужесточением налогового законодательства в конце 2020 года. Тогда, в частности, был установлен штраф в размере 1 млн руб. за непредставление запрошенных налоговыми органами документов по КИК. Риски штрафов могли стать мотивацией для перехода на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли, считает юрист.