Объем оплаченных россиянами услуг в нетрудовом апреле рухнул на 38%

Объем платных услуг, оказанных населению России в нетрудовом апреле 2020 года, обрушился более чем в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Росстат. Розничная торговля упала на 23%

Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Росстат в докладе «Информация о социально-экономическом положении России» представил новые данные о масштабе падения экономики в нерабочем апреле 2020 года. Больше всего обрушился показатель платных услуг населению — на 37,9% в номинальном выражении относительно апреля 2019 года.

Объем платных услуг населению в прошлом месяце составил 537 млрд руб. — более чем на 300 млрд руб. меньше, чем в апреле предыдущего года. По сравнению с мартом 2020 года снижение составило 33,6%.

Показатель платных услуг включает жилищно-коммунальные услуги (доля 32% по данным за март), транспортные (17%), телекоммуникационные (14%), бытовые (ремонт и строительство жилья, техобслуживание автомобилей и т.д., 10%) и другие услуги. На оплату услуг уходит более 20% потребительских расходов россиян. Росстат в докладе не дает разбивки по категориям услуг, но можно предположить, что, исходя из условий карантинных мер, снизилось прежде всего оказание платных услуг в транспортной и бытовой сферах.

Оборот розничной торговли в апреле 2020 года упал на 23,4% к апрелю 2019 года (в сопоставимых ценах), сообщил Росстат. Розничные продажи продовольственных товаров (включая напитки и табак) снизились на 9,3% год к году, а продажи непродовольственных товаров — на 36,7%.

Грузооборот транспорта в апреле 2020 года сократился на 6% к апрелю предыдущего года, в том числе железнодорожного — на 7,2%, трубопроводного — на 4,8%.