WSJ предупредил о задержках зарплат на Украине без помощи Запада

Украина будет вынуждена принимать «болезненные экономические меры», если останется без средств в ближайшие месяцы и не получит помощи от Евросоюза или США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских экономистов и чиновников.

В 2024 году Киев ожидает дефицит бюджета примерно в $40 млрд, отмечает газета. Большую часть этой суммы — $30 млрд — власти страны собирались покрыть за счет средств, полученных от США и ЕС. Однако Вашингтону и Брюсселю пока не удается согласовать финансирование, а Киеву нужны средства для поддержания работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидирования, пишет издание.

Учитывая эту задержку, правительство Украины может принять пойти на вынужденные меры, пишет The Wall Street Journal. Киев мог бы продержаться еще несколько месяцев, начав задерживать выплату зарплат, или взять еще больше займов. Но после этого Киев может столкнуться с необходимостью печатать деньги для покрытия дефицита бюджета.

По данным украинского Минфина, дефицит государственного бюджета по итогам 2023 года составил 1,33 трлн гривен ($35 млрд) или на 46% больше, чем годом ранее. Объем помощи, полученной в виде грантов из-за рубежа составил 425,4 млрд. гривен ($1,1 млрд), основным донором выступили США.

При этом расходы на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 1,844 трлн. гривен или 60,8% общего объема бюджета ($49,2 млрд).

В ноябре 2023 года Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2024 год с доходами на уровне 1,768 трлн гривен ($47,2 млрд) и расходами в 3,35 трлн гривен ($89,5 млрд). На оборонные нужды из этой суммы планируется направить 1 трлн. 164 млрд гривен ($31,1 млрд).

Конгресс США с конца сентября 2023 года не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите границ США. В ЕС выделение €50 млрд на четырехлетний срок блокирует Венгрия.

Российские власти осуждают помощь Украине — как финансовую, так и военную.