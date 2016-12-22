В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к пошлинам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам не поддерживает идею создать для части неналоговых платежей отдельный реестр. Вместо этого их стоит перенести в Налоговый кодекс и приравнять к госпошлинам, считают депутаты

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Все неналоговые платежи должны быть включены в Налоговый кодекс, включая те, что не обладают признаками налогов, а вместо формирования отдельного перечня их стоит внести в главу «Государственная пошлина», следует из рекомендаций комитета Госдумы по бюджету и налогам, подготовленных по итогам парламентских слушаний на тему основных направлений бюджетной политики. РБК ознакомился с документом.

Как сейчас собираются платежи? Неналоговые платежи формально находятся за пределами налоговой системы и регулируются отдельными отраслевыми законами и нормативными актами. Ими же определяются база исчисления, ставки, порядок уплаты. По данным Минэкономразвития, в полный перечень неналоговых платежей входит 74 платежа, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждений этого вопроса. Как писал Минфин в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2017 году неналоговая нагрузка на экономику (сборы и неналоговые платежи, уплачиваемые организациями и предпринимателями в бюджеты) составила 0,79% ВВП (0,74% в 2016 году) при общей фискальной нагрузке 31,08% ВВП.

Неналоговая нагрузка — одна из ключевых проблем для бизнеса, на которую неоднократно жаловались представители бизнес-объединений: если ставки налогов традиционно закрепляются на одном уровне на несколько лет, то в отношении неналоговых платежей регулирование менее жесткое. Вопрос внесения таких платежей в НК обсуждается уже не первый год.

В проекте «Основных направлений», которые Минфин представил в начале июля, предлагается часть платежей, обладающих признаками налогов, перенести в Налоговый кодекс, для остальных же появится закрытый перечень с едиными правилами регулирования. Основными «претендентами» на включение в НК являются плата за проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон»), курортный и экологический сборы, утилизационный сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования. Для взносов в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд, которые формально являются неналоговыми платежами, в Кодексе уже действует отдельная глава.

Профильный комитет Думы поддерживает идею включения неналоговых платежей, имеющих налоговую природу, в НК, следует из заключения. Но что касается отдельного закона, регулирующего порядок исчисления и взимания неналоговых платежей, то сам по себе он не будет «иметь самостоятельного предмета правового регулирования», пишут депутаты. В связи с этим платежи, не имеющие признаки налога, комитет считает целесообразным включить в главу 25 «Государственная пошлина» НК РФ.

«Так как у отдельного закона нет самостоятельного предмета правового регулирования, то нет и основания для отдельного закона», — считает глава аналитического департамента «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. По его мнению, все регулирование должно быть в рамках Бюджетного либо Налогового кодекса, потому что все неналоговые платежи — это на самом деле налоги и сборы, просто «не признанные официально таковыми путем их кодификации, включения их в НК». «Реестр — это инструмент, а где ему быть — это технический вопрос», — добавил Зарипов.

«Любые платежи, которые имеют признаки обязательных платежей за совершение в отношении плательщиков сборов юридически значимых действий или за осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности на определенной территории, должны подчиняться правилам НК. Если их закрепить в НК, то плательщикам будут понятны права и обязанности», — говорила партнер PwC Legal Раиса Алексахина.

РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.