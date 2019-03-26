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Экономика ,  
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СМИ сообщили о проверке блокировки средств украинцев в российских банках
ЦБ попросил банки отчитаться, как они блокируют средства украинских клиентов, попавших под российские санкции. Ограничения против Украины были введены в ноябре прошлого года, спустя месяц правительство расширило «черные списки»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Российские банки должны были до полудня 25 марта предоставить в ЦБ сведения, как блокируются средства клиентов из санкционных списков по Украине. Об этом сообщается в письме Службы текущего банковского надзора Центробанка, с которым ознакомились «Ведомости». Топ-менеджеры двух банков подтвердили газете, что кредитные организации получили этот документ еще 22 марта.

Банки должны были отчитаться, против какого количества лиц были применены ограничительные меры, какая сумма средств была заморожена, вид заблокированных ценных бумаг и их количество, а также вид другого замороженного имущества.

Ответные меры России на украинские санкции вступили в силу 1 ноября 2018 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Под ограничения попали 322 физлица и 68 юрлиц Украины.

Санкции были введены против министра обороны страны Степана Полторака, начальника генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и главы МВД Украины Арсена Авакова.

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Также в «черный список» были включены лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-руководитель запрещенной в России группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, депутат Рады и член коллегии МВД Антон Геращенко.

Кроме того, в санкционный список вошли предприятия бизнесменов Игоря Коломойского, Игоря Фирташа, Виктора Пинчука, активы нардепа Константина Жеваго, горно-обогатительные комбинаты, сельскохозяйственные предприятия и холдинги, банки и фармацевтические компании.

В конце прошлого года Россия расширила антиукраинские санкции, в новые списки вошли семь компаний, в том числе «Укроборонпром», а также 245 физлиц, включая главу Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о новых антироссийских ограничениях, под которые попали 249 юрлиц и 848 человек, в том числе главы «Роснефти» и «Ростеха» Игорь Сечин и Сергей Чемезов, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и экс-глава РЖД Владимир Якунин.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Россия и Украина, Санкции, ЦБ, Банки, средства, ценные бумаги
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