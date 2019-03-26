СМИ сообщили о проверке блокировки средств украинцев в российских банках

ЦБ попросил банки отчитаться, как они блокируют средства украинских клиентов, попавших под российские санкции. Ограничения против Украины были введены в ноябре прошлого года, спустя месяц правительство расширило «черные списки»

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Российские банки должны были до полудня 25 марта предоставить в ЦБ сведения, как блокируются средства клиентов из санкционных списков по Украине. Об этом сообщается в письме Службы текущего банковского надзора Центробанка, с которым ознакомились «Ведомости». Топ-менеджеры двух банков подтвердили газете, что кредитные организации получили этот документ еще 22 марта.

Банки должны были отчитаться, против какого количества лиц были применены ограничительные меры, какая сумма средств была заморожена, вид заблокированных ценных бумаг и их количество, а также вид другого замороженного имущества.

Ответные меры России на украинские санкции вступили в силу 1 ноября 2018 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Под ограничения попали 322 физлица и 68 юрлиц Украины.

Санкции были введены против министра обороны страны Степана Полторака, начальника генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и главы МВД Украины Арсена Авакова.