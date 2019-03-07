Доктрину продовольственной безопасности России изменят из-за санкций

Корректировкой доктрины в 2019 году займется Совет безопасности России. Причиной изменений стали возникшие риски, в том числе из-за антироссийских санкций, направленных на экономический сектор страны

Уничтожение санкционных продуктов питания (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Совет безопасности России в текущем году скорректирует доктрину продовольственной безопасности страны, принимая во внимание новые западные ограничения.

Эти меры обсуждались на заседании межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере, на нем присутствовали члены научного совета при Совбезе и эксперты. «Необходимость корректировки Доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России», — разъяснили в пресс-службе Совбеза.

Среди других факторов называются повышенная открытость российского агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и создание единого таможенного пространства союза. «Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную», — отметили в пресс-службе.

Президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в декабре подчеркивал, что Россия в 2018 году потратила на импортозамещение 600 млрд руб., из них 125–128 млрд руб. было выделено из бюджета. Из-за санкций в стране выросли цены на продукты, они стабилизировались только к 2018 году. При этом объем продаж сельскохозяйственной продукции на внешних рынках вырос в 16 раз, говорил Путин.