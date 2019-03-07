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Доктрину продовольственной безопасности России изменят из-за санкций
Корректировкой доктрины в 2019 году займется Совет безопасности России. Причиной изменений стали возникшие риски, в том числе из-за антироссийских санкций, направленных на экономический сектор страны
Уничтожение санкционных продуктов питания (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Совет безопасности России в текущем году скорректирует доктрину продовольственной безопасности страны, принимая во внимание новые западные ограничения.

Эти меры обсуждались на заседании межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере, на нем присутствовали члены научного совета при Совбезе и эксперты. «Необходимость корректировки Доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России», — разъяснили в пресс-службе Совбеза.

Среди других факторов называются повышенная открытость российского агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и создание единого таможенного пространства союза. «Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную», — отметили в пресс-службе.

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Президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в декабре подчеркивал, что Россия в 2018 году потратила на импортозамещение 600 млрд руб., из них 125–128 млрд руб. было выделено из бюджета. Из-за санкций в стране выросли цены на продукты, они стабилизировались только к 2018 году. При этом объем продаж сельскохозяйственной продукции на внешних рынках вырос в 16 раз, говорил Путин.

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Продуктовое эмбарго было введено российскими властями в августе 2014 года в ответ на западные санкции, запрет распространяется на продукцию из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Украины, Норвегии, ряда Балканских стран. Эмбарго несколько раз продлевалось и будет действовать до конца 2019 года.

В феврале в Федеральной таможенной службе (ФТС) предложили расширить перечень товаров, запрещенных к ввозу — в черный список могут добавить яйца, оливки, фруктовые соки и джемы, консервы из мяса и рыбы, писал РБК.

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Таким образом таможенники намерены закрыть доступ в страну для продукции, которую провозят через границу через декларирование кодами «товаров прикрытия». Например, хамон из Евросоюза ввозят в Россию под видом мясной продукции из стран, на которые не распространяется эмбарго, и под заведомо неправильным кодом.

В Минсельхозе не поддержали предложение ФТС, так как расширение эмбарго может создать риски для производителей и нарушить стабильность поставки продукции, сообщал «Коммерсантъ».

Автор: Григорий Дубов
Теги: Совбез, продуктовое эмбарго, продовольствие
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