ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний

Другая компания в списке ЦБ — «Ист Инвестментс» — собственник пансионата им. Терлецкого в Форосе. С 2015 года она на 100% принадлежит Vargas Properties Inc. с Британских Виргинских островов, следует из данных СПАРК. В прошлом совладельцем компании являлся Вадим Пушкарев — полный тезка бывшего предправления ВТБ на Украине. Учредителем фирмы указан бывший мэр Фороса Виктор Волков, который также занимает должность директора «Инвест Плюс» — операционной компании крымской винодельни Alma Valley.

Завод по производству алкоголя и воды «Интавр»​ из списка ЦБ до присоединения Крыма к России являлся совместным американо-российско-украинским предприятием.​ По данным на 2016 год, завод принадлежал Somark Aliance Ltd на Сейшелах. Позже контроль перешел к Владимиру Логинову, который теперь указан основным бенефициаром. До 2005 года Логинов занимал должность губернатора Корякского автономного округа. Контакты компании в открытых источниках оказались недействительными. Указанный адрес электронной почты совпал с контактами другой компании из списка ЦБ — ​фирмы по прокату автомобилей «Мегаштоф» (86% акций владеет Femista Trading Ltd с Британских Виргинских островов).

Фирма «Старвиста Крым» на 100% принадлежит кипрской Starvista Ltd, головная компания — System Capital Management Ltd, которая принадлежит донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Крымский винный дом» на 100% принадлежит зарегистрированной на Сейшелах Brand Group Corporation Ltd. Крымской девелоперской компанией владеет кипрский офшор Mosonco Holdings Ltd. Базой отдыха «Артемида» в Ялте владеет кипрский офшор Dabarin Commercial Ltd.

На Британских Виргинских островах прописались Крымская юридическая группа (контролируется Gallontear Holdings Ltd), агентство недвижимости «Ялт Сити» (принадлежит Resnick Holdings Ltd), компания «Синтоп» (64,2% принадлежит SAV Group Ltd).

Санаторий «Карасанский», по данным СПАРК, до октября 2014 года был поделен между кипрскими офшорами Reserve Holdings (Cyprus) Ltd (24%) и Hadron Ltd (76%). В 2018 году санаторий был приобретен фондом «Единение». Но 100% уставного капитала находится в залоге у Garen Management Ltd с Британских Виргинских островов. «Это старая информация, с 2018 года это точно не иностранные, а российские инвестиции. В 2018 году фонд приобрел санаторий. Раньше владельцами были в том числе иностранные компании, теперь владельцем и конечным бенефициаром является фонд «Единение», — рассказал РБК источник в фонде.

В 2018 году фонд «Единение» также купил крымский отель Riviera Sunrise Resort & Spa, из-за которого бывший владелец — «ИФД КапиталЪ» — попал под санкции США.

Есть в списке ЦБ и компании, которые работают в Крыму, но зарегистрированы в других регионах и принадлежат офшорам. Например, крымский сотовый оператор «Волна» через московскую «КТК Телеком» принадлежит кипрской Elcorp Trading Ltd.

В списке также указаны непубличные АО «Стройдеталь» и АО «Санаторий «Сакрополь», сведения об учредителях которых скрыты в базах данных. На момент публикации предприятия не ответили на звонки и запросы РБК.

Украинский бизнес в Крыму

Украинские структуры до сих пор присутствуют в строительной отрасли Крыма.

В списке ЦБ для наблюдения за иностранными инвестициями оказалась управляющая компания «Парангон». Она входит в группу компаний «Парангон» — это крупнейший застройщик Севастополя. Группа принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву, который возглавлял ведомство до февраля 2014 года. Представитель компании сказал РБК, что доли УК «Парангон» разбиты между офшорами в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. По данным СПАРК, в числе учредителей управляющей компании — жена бизнесмена Людмила Лебедева. УК «Парангон» владеет 10% торговой фирмы «Сегас-тур», которая также есть в списке ЦБ.

Головной компанией девелоперской фирмы «Логос девелопмент групп», по данным СПАРК, остается украинская Logos Development Group бизнесмена из Днепропетровска Валерия Шамотия. Он же, согласно реестру юрлиц Украины, через украинскую фирму «Меццо-Сопрано» до 2014 года контролировал одноименную строительную компанию в Севастополе. По данным СПАРК, сейчас «Меццо-Сопрано» принадлежит Владимиру Сапиге. Его однофамилица — Людмила Сапига — являлась совладельцем «Логос девелопмент групп». «Собственник — иностранец, из Украины», — подтвердил РБК представитель «Меццо-Сопрано».

Другая строительная компания Севастополя — «Союзстрой» — до 2014 года принадлежала украинской «Дализ финанс». Сведения о нынешних учредителях ФНС признала недостоверными.

Как работают иностранные инвесторы в Крыму

Около 3 тыс. компаний, которые работают в Крыму, так или иначе принадлежат иностранным инвесторам, говорит РБК сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, сравнивая Крым с Монако.

Власти активно заманивают инвесторов в Крым, но пока не очень успешно: в 2018 году республика получила 296 млрд руб. инвестиций в основной капитал, но почти 69% были осуществлены на бюджетные средства, следует из данных Росстата. В 2014 году полуостров получил статус свободной экономической зоны с налоговыми льготами, каждую весну с 2015 года проходит Ялтинский международный экономический форум.

Даже в условиях санкционного давления бизнесмены из США и ЕС реализуют в Крыму проекты в сельском хозяйстве, ресторанно-гостиничном бизнесе и производстве продуктов питания, уверял в прошлом году бывший первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Андрей Кулик.

«Это представители европейских стран — Италии, Германии, Восточной Европы. Есть и представители из США. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима. Примеров тому множество», — говорил он.