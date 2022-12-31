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Financial Times опубликовала прогнозы на 2023 год

В своем ежегодном прогнозе авторы FT предположили продолжение конфликта на Украине, энергокризис в Европе, восстановление экономики Китая и победу Эрдогана на президентских выборах. В прошлом году не сбылось лишь 5 прогнозов от FT
Фото: Stefan Wermuth / Reuters
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В 2023 году страны ЕС могут ждать веерные отключения электричества, конфликт на Украине продолжится, а Джо Байден будет вновь баллотироваться в президенты США, говорится в ежегодном прогнозе от авторов Financial Times (FT).

Газета напоминает, что из предсказаний на 2022-й по итогу не сбылись лишь некоторые из предположений авторов: акции Tesla упали в цене, демократы сохранили контроль над сенатом США, а более заразный вариант COVID-19 так и не появился.

В этом году авторы FT сделали пять новых предсказаний на 2023 год:

  • Продолжение конфликта на Украине в течении всего года. По мнению авторов, замораживание конфликта в нынешних условиях не удовлетворит ни Россию, ни Украину. При этом президент Украины Владимир Зеленский ожидает поставок современного западного оружия, а лидер России Владимир Путин «пытается перегруппироваться», напоминает FT.
  • Веерные отключения электроэнергии в Европе. Авторы FT полагают, что это может произойти до апреля, если погода будет достаточно холодная. В то же время следующая зима, по их мнению, станет настоящем испытанием для европейцев. Это связано в том числе с прекращением поставок российского газа и перегруженностью энергетической системы, из-за чего могут возникнуть технические неполадки.
  • Рост глобального потепления по итогам года не превысит порога в 1,5 градуса. Авторы отмечают, что планета уже прогрелась примерно на 1,1 градуса по сравнению со средней температурой 2011-20 годов, однако дальнейшего роста в 2022-м удастся избежать. Тем не менее планета, вероятно, прогреется на 1,5 градуса уже в 2024-26 годах.
  • ФРС США не начнет снижать процентные ставки. Ставка ФРС достигнет пика на уровне 4,9% в первой половине 2023 года, а к концу 2023 года составит 5%, предположили авторы.
  • Риши Сунак останется премьером Великобритании. Не смотря на то, что новый британский премьер «выглядит все более осажденным», у него большие шансы сохранить за собой пост в 2023 году. Сунак — «более устойчивый персонаж», чем Борис Джонсон или Лиз Трасс, отмечают авторы FT.
  • ЕЦБ не станет поддерживать рынки облигаций Италии или других стран ЕС. Газета напоминает о «ястребиной позиции» президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также предполагает дальнейшее повышение ставок регулятора. Из-за этого доходность облигаций большинства европейских стран будет ограничена, однако ЕЦБ вряд ли поддержит их.
  • Джо Байден будет снова баллотироваться в президенты США. Несмотря на то, что к выборам 2024 года Байдену исполнится 81 год, удачные результаты демократов на промежуточных выборах создают нынешнему президенту «хорошую почву» для повторного выдвижения, указывают авторы.
  • Дональду Трампу предъявят новые обвинения. Экс-президенту США, вероятно, предъявят новые обвинения за попытку его сторонников взять штурмом Капитолий в январе 2020 года, либо за хранение секретных документов в личной резиденции. В то же время FT отмечает, что Трамп «без сомнения» будет все отрицать и оспаривать в суде.
  • Китай сможет восстановить экономический рост выше 5%. Китаю грозит «мрачный» конец 2022 года, связанный с уходом от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Однако как только страна научится «жить с COVID», экономическая активность должна резко восстановиться.
  • Пекин не станет вторгаться на Тайвань. Вторжение было бы «колоссальной авантюрой», из-за которой Си Цзиньпин мог бы потерять свое влияние и власть, считают авторы FT. Блокада острова, по их мнению, гораздо более вероятна. Однако и это привело бы к противостоянию с США, что влечет для КНР огромные риски.
  • Реджеп Тайип Эрдоган сохранит за собой президентское кресло. Нынешний президент «применит множество методов, честных и нечестных, чтобы удержаться у власти», а продолжение его правления сулит Турции большие экономические последствия, указывают авторы FT.
  • Протесты в Иране не закончатся. Многомесячные демонстрации продолжатся из-за экономических проблем в Иране, вызванными западными санкциями. Также, по мнению авторов FT, иранские протесты «демонстрируют устойчивость».
  • Африканские страны ждет чреда дефолтов. Из-за резкого роста процентных ставок и последствий пандемии COVID-19 обслуживанию долга в некоторых африканских странах «становятся неустойчивым», что может перерасти в дефолт, с последующей реструктуризацией долга. Среди таких стран газета упоминает Чад, Эфиопию и Замбию.
  • S&P 500 на 10%. Падение американского фондового рынка в 2022 году уже стало рекордным, однако оно продолжится из-за надвигающейся рецессии.
  • Twitter не закроется, пользователи не уйдут. Не смотря на экстравагантное поведение Илона Маска, пользователи Twitter не уйдут с платформы, поскольку у нее нет реальной альтернативы. Однако финансовые потери соцсети в 2023 году, вероятно, возрастут.
  • Еще один крупный криптовалютный бизнес потерпит крах. Вслед за FTX в 2023 году обанкротится могут ряд крупных криптовалютных компаний, поскольку венчурные фирмы и розничные трейдеры продолжают переманивать клиентов.
  • Ни одна из крупных потоковых платформ не станет объединяться с другой. Обсуждаемые в последний год варианты объединений NBC с Universal, Warner Bros с Discovery, Disney с Apple, или Netflix с кем либо еще, вероятно не состоятся, поскольку платформы все еще намерены нарастить выручку после пандемии COVID-19. Крупные сделки возможны в 2024 году, считают авторы FT. 

Помимо FT, в жанре «шокирующих прогнозов» ежегодно выступают эксперты датского инвестбанка Saxo Bank — они каждый раз предполагают маловероятные события глобального масштаба, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику.

В прошлом году аналитики Saxo Bank, например, прогнозировали, что в этом году планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены из-за высокой стоимости. Как оказалось, ряд европейских стран, включая Германию, в этом году действительно начали возвращать в строй угольную энергетику. Прогноз об инфляции в США на уровне 15% не сбылся, однако она превысила 8% и установила рекорд за последние 40 лет. В банке также предсказали очередную холодную войну; при этом ее причиной назвали развитие гиперзвуковых технологий, которые должны простимулировать космическую гонку.

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