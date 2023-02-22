В ЕС доля энергии из возобновляемых источников впервые обогнала долю газа

Доля электроэнергии, полученной в ЕС с помощью газа, впервые оказалась ниже, чем доля выработанной солнцем и ветром, подсчитали британские эксперты из Ember. Они ожидают, что в этом году тенденция продолжится

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К концу 2022 года страны Европейского союза впервые получили большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа, следует из данных британского аналитического центра Ember.

Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые — 20%. На угольных выработали 16% электричества.

Ember — аналитический центр британской некоммерческой организации Sandbag Climate Campaign, зарегистрированной в Лондоне. Своей целью она ставит содействие переходу стран на экологически чистое электричество.

Среди факторов, которые мешали росту количества получаемой в ЕС из возобновляемых источников энергии, эксперты называют засуху, подобные которой случаются в Европе «раз в 500 лет», а также ремонт на ядерных электростанциях во Франции.

Падение выработки энергии на гидро- и ядерных электростанциях на пять шестых было компенсировано увеличением выработки ветровой и солнечной энергии, а также падением спроса на электричество. Одна шестая была компенсирована за счет увеличения генерации на угольных электростанциях. Выбросы углекислого газа энергосектором ЕС выросли в результате на 3,9% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Нефть, газ и уголь являются товарами, и цены на них зависят от волатильности на рынках, но цены на солнечную и ветровую энергию зависят от развития технологий, отмечает VOX. Также свой вклад в этот процесс внесли меры по повышению энерогоэффективности, которые принимали разные страны. Среди них — отключение подсветки общественных зданий и добровольное снижение потребления электроэнергии европейцами на 20%.

Аналитики Ember ожидают, что в 2023 году Европа сократит производство электроэнергии в результате работы угольных электростанций, выработка на газовых электростанциях сократится до минимума, а количество электричества, получаемого из солнечного света, будет расти. Также эксперты ожидают, что продолжит падать спрос на электроэнергию как из-за «солидарности многих граждан с идеей сокращения спроса на энергию во время кризиса», так и за счет использования более энергоэффективных технологий.