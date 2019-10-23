ПФР заявил о нехватке средств на индексацию выплат работающим пенсионерам

По словам Антона Дроздова, для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд руб.

Антон Дроздов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году вряд ли возможно. Об этом заявил, выступая в Госдуме, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — сказал чиновник, отвечая на вопрос депутата ЛДПР Евгения Маркова (трансляция пленарного заседания велась на сайте Госдумы).

Позднее депутат от КПРФ Валентин Шурчанов вновь предложил вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснив это необходимостью стимулировать занятость населения и привлечением квалифицированных кадров для повышения производительности труда. Депутат сообщил, что пенсионные фонды на местах страдают от излишней нагрузки в связи с тем, что пенсионеры в конце каждого года увольняются, чтобы им провели индексацию пенсии, а через пару месяцев снова возвращаются на работу.

Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. «Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет», — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу. По его словам, так ежегодно поступают около 700 тыс. человек.