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Общество ,  
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ПФР заявил о нехватке средств на индексацию выплат работающим пенсионерам
По словам Антона Дроздова, для возобновления индексации выплат работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд руб.
Антон Дроздов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году вряд ли возможно. Об этом заявил, выступая в Госдуме, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — сказал чиновник, отвечая на вопрос депутата ЛДПР Евгения Маркова (трансляция пленарного заседания велась на сайте Госдумы).

Позднее депутат от КПРФ Валентин Шурчанов вновь предложил вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснив это необходимостью стимулировать занятость населения и привлечением квалифицированных кадров для повышения производительности труда. Депутат сообщил, что пенсионные фонды на местах страдают от излишней нагрузки в связи с тем, что пенсионеры в конце каждого года увольняются, чтобы им провели индексацию пенсии, а через пару месяцев снова возвращаются на работу.

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Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. «Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет», — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу. По его словам, так ежегодно поступают около 700 тыс. человек.

Ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров была отменена с 2016 года. В бюджете Пенсионного фонда России на 2020–2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено, то есть обещанная властями прибавка к пенсии в 1 тыс. руб. работающих пенсионеров не затронет.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 43,87 млн человек, из них работающих — 9,67 млн.

В июле 2019 года аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что план по снижению дефицита ПФР за счет отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров реализовать не удалось из-за сокращения численности работающих пенсионеров. По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко упало после отмены индексации их пенсий. Если на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, то через год стало на треть меньше — всего 9,88 млн.

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В ходе заседания в Госдуме председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из‑за отсутствия индексации выплат работающим пенсионерам параметры роста пенсий, заложенные в прогноз до 2022 года, могут не обеспечить выполнение положений майского (2018 года) указа президента о реальном росте пенсий. В середине октября аналогичное предупреждение появилось в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета.

Из-за отсутствия повышения пенсий работающим пенсионерам средний размер выплаты, расчет которой учитывает пенсии работающих и неработающих пенсионеров, всегда меньше среднего значения пенсий неработающих пенсионеров. Прогноз ПФР относительно размера страховых пенсий на конец 2019 года — 14,6 тыс. руб., страховых пенсий неработающих пенсионеров — 15,5 тыс. руб., отмечается в пояснительной записке к бюджету ПФР. На конец 2020 года размер страховых пенсий прогнозируется на уровне 15,5 тыс. руб., страховых пенсий неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. руб.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: ПФР, пенсии работающих пенсионеров
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