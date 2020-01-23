В группе по Конституции заявили об индексации для работающих пенсионеров

Принятие предложенных Путиным поправок в Конституцию обеспечит возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон Талия Хабриева

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент России Владимир Путин, предусматривает возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом заявила на заседании Госдумы директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России и сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева, передает «РИА Новости»

Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, будет ли вновь начата индексация таких пенсий, Хабриева указала на дополнение к ст. 75 Конституции, где говорится, что система пенсионного обеспечения граждан в России формируется «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений» и при этом «регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта... Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются», — сказала Хабриева.

20 января Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции, в котором, в частности, предложил закрепить в основном законе положение о регулярной индексации пенсий. Однако части, которыми предлагается добавить ст. 75 Основного закона, порядок этой индексации не устанавливают. В поправках указывается, что индексация размера пенсий, как и иных социальных выплат, должна проводиться в порядке, «установленном федеральным законом».