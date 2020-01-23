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Поправки в Конституцию ,  
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В группе по Конституции заявили об индексации для работающих пенсионеров

Принятие предложенных Путиным поправок в Конституцию обеспечит возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон Талия Хабриева
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент России Владимир Путин, предусматривает возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом заявила на заседании Госдумы директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России и сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева, передает «РИА Новости»

Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, будет ли вновь начата индексация таких пенсий, Хабриева указала на дополнение к ст. 75 Конституции, где говорится, что система пенсионного обеспечения граждан в России формируется «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений» и при этом «регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта... Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются», — сказала Хабриева.

Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
Политика

20 января Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции, в котором, в частности, предложил закрепить в основном законе положение о регулярной индексации пенсий. Однако части, которыми предлагается добавить ст. 75 Основного закона, порядок этой индексации не устанавливают. В поправках указывается, что индексация размера пенсий, как и иных социальных выплат, должна проводиться в порядке, «установленном федеральным законом».

Однако еще в 2015 году в России был принят федеральный закон, в соответствии с которым индексацию пенсий работающих пенсионеров приостановили. С тех пор в России индексируются только пенсии для неработающих пенсионеров.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок правительства России, отказались комментарировать слова Хабриевой. В Пенсионном фонде России также не предоставили комментарий. РБК направил запрос в Минтруд.

«Пенсия работающих пенсионеров не индексируется с 2016 года, и 2020-й в этом плане не исключение. Для этой категории граждан единственным повышением размера выплат является перерасчет за стаж работы, который ежегодно и автоматически проходит в августе», — говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

В октябре 2019 года глава ПФР Антон Дроздов говорил, что возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году вряд ли возможно, так как на это потребуется дополнительно 368 млрд руб.

«Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — сказал чиновник.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляла 43,87 млн человек, из них работающих — 9,67 млн.

В июле 2019 года аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что план по снижению дефицита ПФР за счет отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров реализовать не удалось из-за сокращения численности работающих пенсионеров.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: индексация пенсий, пенсии работающих пенсионеров, Конституция РФ
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