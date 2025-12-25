Минфин оценил допдоходы от повышения ставки налога на прибыль компаний

Повышение общей ставки налога на прибыль компаний с 20 до 25% в этом году позволит получить дополнительные доходы в размере 1,7-1,75 трлн руб., сообщил замминистра Алексей Сазанов

Повышение общей ставки налога на прибыль компаний с 20 до 25% в этом году позволит получить дополнительные доходы в федеральный бюджет в размере 1,7-1,75 трлн руб, заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на конференции «Налоговые итоги года. Диалоги о важном» Ассоциации европейского бизнеса.

Изначально прогнозировали поступление 1,8 трлн руб.

Касательно НДФЛ результаты корректно подвести только по итогам года, охватывая первые два месяца 2026-го, когда станет ясна ситуация с бонусами и премиями, которые компании традиционно выплачивают в конце года, отметил замминистра.

«Минфин по просьбе бизнеса пока не планирует переносить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Если перенести неналоговые платежи в Налоговый кодекс, к ним будут применяться все мероприятия налогового контроля и процедуры взысканий. Осознавая последствия переноса, бизнес сам выступил против. Поэтому вопрос пока снят с повестки», — добавил Сазанов (цитата по ТАСС).

1 января 2025 года налоговая система России изменилась: начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала подоходного налога, повысилась общая ставка налога на прибыль компаний — с 20 до 25%, бизнесы на упрощенной системе налогообложения, чьи доходы в 2024 году превысили 60 млн руб., обязали уплачивать НДС — разницу между налогом, исчисленным со стоимости проданных товаров, и налогом со стоимости приобретенных сырья, материалов и т.п. Прогрессия НДФЛ с пятью ставками — от 13 до 22% — действует только в отношении доходов от заработной платы и аналогичных (включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера). Процентных и дивидендных доходов она не коснулась. «Зарплатный» налог теперь рассчитывается следующим образом: 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;

15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;

18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год;

20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год;

22% — свыше 50 млн руб. в год. Повышенный налог взимается не с общей суммы дохода, а только с суммы, превышающей порог. Таким образом, для самых больших зарплат — выше 50 млн руб. в год — налог будет рассчитываться с использованием всех ставок: 13% с 2,4 млн, 15% — с 5 млн, 18% — с 15 млн, 20% — с 30 млн и, наконец, 22% — с части, превышающей 50 млн руб.

Замглавы Минфина также сообщил, что лимиты для перехода на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) до конца эксперимента 31 декабря 2027 года меняться не будут. Для перехода на этот режим ИП и компании должны соблюсти ряд условий — в частности, доход за год не должен превышать 60 млн руб., а численность сотрудников — пяти человек (все они должны быть налоговыми резидентами) и т.д.

Кроме того, он напомнил, что эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых россиян продлится до конца 2028 года. Вопрос о том, сохранять или изменять этот режим, будет обсуждаться в 2027 году, когда «станут понятны итоги эксперимента», пояснил замминистра. На сегодняшний момент самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами.

С 1 января 2026 года НДС вырастет с 20 до 22% с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, малый и средний бизнес постепенно перейдет к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС. В 2026-м он сократится до 20 млн руб. Президент Владимир Путин заявлял о надежде, что повышение НДС будет временным.