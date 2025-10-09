Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что до 2028 года, когда должен завершиться эксперимент, никаких изменений в режиме самозанятых не будет. Совфед предлагает сделать это досрочно, уже в 2026-м

Совет Федерации предложил правительству проработать вопрос о досрочном завершении эксперимента с налогом на профессиональный доход в 2026 году. Рекомендация содержится в постановлении верхней палаты парламента от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» страны по итогам правительственного часа с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в нем.

Налог на профессиональный доход (НПД) представляет собой особый налоговый формат, разработанный для лиц, ведущих деятельность самостоятельно. Его нередко называют «налогом самозанятых». Режим самозанятости действует с 2019 года. Он установлен на десять лет и продлится до конца 2028 года. На сегодняшний момент самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими лицами. Человек вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены согласно ТК. Эта мера направлена на то, чтобы работодатели не заставляли сотрудников получать статус самозанятых с целью ухода компании от уплаты налогов.

В сентябре Решетников на заседании комитета Совфеда по экономической политике напомнил, что правительство обещало «не трогать вопросы института самозанятых десять лет», до конца 2028 года, что уже «не за горами», и призвал «уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?».

«Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб. И ставка налогообложения у них может быть не 4–6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили», — объяснил министр.

Он призвал решать эти вопросы «комплексно и системно, а не дергая какие-то одни ниточки».

Позднее Решетников уточнил, что до 2028 года никаких изменений в режиме самозанятых не будет. «Это принципиальная позиция правительства», — заверил он. Однако, по словам главы ведомства, это не отменяет ответственности тех работодателей, которые подменяют трудовые отношения самозанятостью. «Здесь задача соответствующая стоит у Минтруда, у Роструда, и коллеги активно сейчас работают над ее решением», — подчеркнул Решетников.