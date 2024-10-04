Власти создадут механизм против «ложного транзита» импортных товаров

Власти готовят меры по борьбе с неуплатой НДС в рамках псевдотранзитного импорта. С 2025 года планируется запустить систему прослеживаемости товаров, которая должна обеспечить дополнительные поступления в размере 150 млрд руб.

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Правительство готовит меры по борьбе с серыми схемами ввоза импортных товаров. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы, внесенному в Госдуму 30 сентября. Предполагается, что с 2025 года будет внедрена система прослеживаемости, направленная на выявление товаров, которые оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране для внутреннего потребления.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) перенаправили запросы РБК в Минфин. В Минфине планы подтвердили. «Вопросы сокращения теневого ввоза действительно прорабатываются. Цель этой работы — борьба с недобросовестными участниками рынка и выравнивание условий конкуренции для бизнеса, который работает «вбелую», уплачивая все импортные платежи», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. При этом говорить о конкретных параметрах такой системы пока преждевременно, указали там. РБК направил запрос в ФНС.

В чем суть инициативы

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, власти разработают законопроект «О внедрении национальной системы подтверждения ожидания товаров», которым будет внедрена «система подтверждения статуса товаров, проходящих транзитом через территорию Российской Федерации». Это позволит «обеспечить уплату НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, однако используются для внутреннего потребления», говорится в документе.

Использование подобной схемы направлено на уклонение от уплаты ввозного НДС. При импорте товаров для внутреннего потребления НДС уплачивается по ставке 10 или 20% (в зависимости от категории товара), в то время как при международном транзите применяется ставка НДС 0%. При ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) НДС администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС), при ввозе из других стран — таможня.

В плане деятельности ФТС на 2024–2025 годы, утвержденном Минфином, уже прописано создание Национальной системы подтверждения ожидания товаров, напоминает член генсовета, руководитель экспертного совета по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Согласно документу, ФТС планировала в срок до конца мая 2024 года направить в Минфин проект «дорожной карты» по «созданию механизма, позволяющего осуществлять мониторинг за перемещением товаров в рамках взаимной торговли в ЕАЭС и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, о налогах и сборах».

Как используется псевдотранзит

«Ложный транзит» сегодня действительно широко применяется, так как позволяет избежать уплаты НДС и акцизов, говорит юрист практики «Международное структурирование и санкционный комплаенс» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Ирина Щурова. Например, в рамках такой схемы товар может формально идти транзитом через Россию в одну из стран ЕАЭС, а фактически оставаться в России без уплаты налогов, поясняет эксперт. Такая схема, по ее словам, чаще всего применяется субъектами малого и среднего предпринимательства для безналогового ввоза высокомаржинальных или подакцизных товаров, например электроники, бытовой техники, алкогольной и табачной продукции, одежды и аксессуаров люксовых брендов.

Внедрение системы подтверждения ожидания товаров улучшит налоговую прослеживаемость, прогнозирует эксперт. «Она должна усложнить использование схем уклонения от налогов, так как будет отслеживать движение товаров с момента пересечения границы России до их выхода из страны или поступления в продажу», — отмечает она. Для добросовестных участников рынка это создаст более справедливые условия в части ценообразования, государственный бюджет также выиграет в связи увеличением поступлений от НДС, добавляет Щурова.

Как следует из сопроводительных документов к законопроекту о бюджете, уже в 2025 году благодаря внедрению национальной системы прослеживаемости товаров власти ожидают дополнительных поступлений от импортного НДС на товары из стран ЕАЭС в размере 150 млрд руб., в 2026 году — 162,3 млрд руб., в 2027 году — 174,7 млрд руб. Всего декларируемый импорт из стран ЕАЭС принесет бюджету в 2025 году 961,3 млрд руб. НДС, в 2026 году — почти 1,1 трлн, в 2027 году — 1,16 трлн соответственно.

Маскировка поставок из ЕС в Россию под видом транзита стала популярна с 2022 года, на стороне отправителя в ней участвовали, как правило, страны Прибалтики, а конечной точкой перевозки, вероятнее всего, выступали страны ЕАЭС, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко. Однако после введения 11-го пакета санкций ЕС в июне 2023 года масштабы применения этой схемы заметно сократились (пакет, в частности, подразумевает возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары поступают в Россию)», — указывает Гнидченко.

Псевдотранзит может использоваться для ввоза определенных товаров из ЕС и Китая, но в этом случае целью таких импортеров является не уклонение от налога, а обеспечение самого ввоза товара, допускает и Авдеева. Проблема «черных» же поставок, чтобы товар «растворялся» во время транзита, вряд ли имеет значительный масштаб, так как компания, задекларировавшая транзит, обязана задекларировать товар при вывозе из России, и «исчезнувшие» позиции ФТС должна видеть, скептична эксперт.

Председатель комитета «Опоры России» по торговле Владлен Максимов объясняет, что такая схема называется «прерванный транзит» и она особенно распространена, например, при ввозе табачных изделий.

Например, товар из Белоруссии (он там дешевле, так как акцизы и налоги ниже) отправляется в Россию, легально пересекает границу под предлогом того, что едет в третью страну. «По дороге груз вскрывается, перекладывается в другой транспорт и реализуется на территории России без акцизных марок, маркировки, налогов, в том числе НДС, нелегально», — говорит Максимов. По его словам, с этим начали бороться с помощью навигационных пломб, которые вешаются на транзитные автомобили, и если они вскрываются, контрольным органам это видно.

«Манипуляции с прерванным транзитом имеют место, это реальная совершенно история — и у Федеральной таможенной службы есть резервы, для того чтобы повышать эффективность контроля», — заключает эксперт.