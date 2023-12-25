Россия продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС

Запрет на въезд грузовиков из стран ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и с Украины продлен «до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения». Его ввели в 2022-м в ответ на аналогичное решение ЕС

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Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из стран ЕС, а также из Великобритании, Норвегии и с Украины «до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения».

Исключение по-прежнему сделано для доставки почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

«Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований», — говорится в сообщении правительства в телеграм-канале.

Запрет был введен в октябре 2022 года в ответ на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами. Он не распространяется на перевозку грузов в Калининградскую область. Последний раз его продлевали в июне на полгода.

В апреле прошлого года страны Евросоюза в рамках пятого пакета санкций против Москвы перестали пропускать грузовые машины, зарегистрированные в России и Белоруссии. Речь идет о запрете на грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщала, что пока ограничения не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений, а также гуманитарной помощи. Запрет также не касается транзита российских грузовиков в Калининградскую область.