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Экономика ,  
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Трутнев предрек «обморок» Минфина от идеи перераспределения налогов

Нужно дать регионам больше возможностей для заимствований, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, допустив и дискуссию о перераспределении налогов с федерального уровня. Нельзя оставлять губернаторов со «связанными руками», сказал он
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил о необходимости дать регионам больше возможностей для привлечения заимствований. «Существующая бюджетная дисциплина, когда регионы связаны по объему привлечения средств, очень сильно их ограничивает. Понятно, что нельзя им полностью развязывать руки, чтобы потом федеральному бюджету пришлось за них отвечать по кредитам. Но давайте разрешим хотя бы занимать 10% от объемов доходов бюджета», — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос, как можно поддержать регионы, налоговые поступления которых в этом году снизятся из-за пандемии и падения нефтедобычи.

В этом году госдолг регионов вырос лишь на 3,5% (73 млрд руб.), до 2,19 трлн руб. на 1 декабря, что эквивалентно 2,1% прогнозного ВВП на 2020-й. В силу финансовых ограничений, наложенных федеральным Минфином по соглашениям о реструктуризации бюджетных кредитов регионам, в этом году субъектам разрешено дополнительно (для компенсации выпадающих доходов и антикризисных расходов) привлечь на рынке только 74,3 млрд руб., или менее 1 млрд руб. в среднем на каждый регион. Собственные доходы регионов, по прогнозу Минфина, составят за год около 10,2 трлн руб., а 10% от этой величины — порядка 1 трлн руб.

В конце октября президент Владимир Путин поручил правительству вместе с профильной группой Госсовета до 15 января 2021 года разработать критерии «возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема долга» регионов на следующий год. Минфин в октябре обещал смягчить регионам ограничения на привлечение рыночных заимствований для компенсации эффектов пандемии и снижения добычи нефти.

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Бизнес
Юрий Трутнев

Перераспределение налогов

Вопрос о состоянии региональных бюджетов — предмет постоянной дискуссии правительства с Минфином, говорит Трутнев. По его словам, сейчас стоит «рассмотреть вопрос баланса финансовых отношений» между регионами и Москвой. На вопрос, возможно ли в связи с этим перераспределение доходов от части налогов с федерального уровня на региональный, Трутнев ответил: «Может быть. Думаю, Минфин упадет в обморок от такого заявления».

«Но дело не в этом, надо создать условия, когда регионы смогут расходовать деньги на развитие, а федеральный центр — спрашивать с них за это и контролировать [расходы]. В противном случае если этого не будет, то регионам станет очень трудно развиваться. Если мы и дальше оставляем губернаторов с такими связанными руками, легче и не станет», — заключил вице-премьер.

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В российской системе межбюджетных отношений основными источниками собственных доходов регионов служат федеральные налоги — НДФЛ (85% уходит в бюджет субъекта, 15% — в муниципалитет) и налог на прибыль (общая ставка составляет 20%, из которой 17 п.п. идет в бюджет региона, а 3 п.п. — в федеральный бюджет). В 2019 году оба этих налога принесли регионам 66% их собственных доходов (7,3 трлн руб.), следует из данных Минфина. Остальные поступления (без учета безвозмездных федеральных трансфертов, которые в 2020 году могут достигнуть 3,5 трлн руб.) формируются в том числе за счет региональных налогов, таких как налог на имущество бизнеса и транспортный налог.

Теоретически ресурсами для потенциального перераспределения налогов между федеральным центром и регионами остаются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, 100% зачисляется в федеральный бюджет) и налог на добавленную стоимость (НДС, 100% также зачисляется в федеральный бюджет). В Госдуме обсуждались законопроекты об отчислении в регионы 30–40% поступлений от НДПИ и НДС, но заметного хода этим инициативам не дали.

В то же время министр финансов Антон Силуанов в 2017 году озвучивал модельную идею, что более «стабильные» налоги должны оставаться в регионах, а более «волатильные» — в федеральном бюджете. С этой точки зрения налог на прибыль как «очень волатильный» целесообразно сконцентрировать на уровне федерации, говорил министр.

В России сильно региональное финансово-экономическое неравенство, которое не удается сгладить даже через инструменты межбюджетного выравнивания, отмечали аналитики Fitch Ratings в октябре. По мнению Fitch, система межбюджетных отношений в стране непрозрачна, а механизмы и правила выравнивания региональных бюджетных различий недостаточны для применения принципа «солидарного подтягивания» всех регионов.

Авторы
Иван Ткачёв, Георгий Перемитин
При участии
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Юрий Трутнев регионы
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