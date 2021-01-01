Трутнев предрек «обморок» Минфина от идеи перераспределения налогов

Нужно дать регионам больше возможностей для заимствований, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, допустив и дискуссию о перераспределении налогов с федерального уровня. Нельзя оставлять губернаторов со «связанными руками», сказал он

Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил о необходимости дать регионам больше возможностей для привлечения заимствований. «Существующая бюджетная дисциплина, когда регионы связаны по объему привлечения средств, очень сильно их ограничивает. Понятно, что нельзя им полностью развязывать руки, чтобы потом федеральному бюджету пришлось за них отвечать по кредитам. Но давайте разрешим хотя бы занимать 10% от объемов доходов бюджета», — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос, как можно поддержать регионы, налоговые поступления которых в этом году снизятся из-за пандемии и падения нефтедобычи.

В этом году госдолг регионов вырос лишь на 3,5% (73 млрд руб.), до 2,19 трлн руб. на 1 декабря, что эквивалентно 2,1% прогнозного ВВП на 2020-й. В силу финансовых ограничений, наложенных федеральным Минфином по соглашениям о реструктуризации бюджетных кредитов регионам, в этом году субъектам разрешено дополнительно (для компенсации выпадающих доходов и антикризисных расходов) привлечь на рынке только 74,3 млрд руб., или менее 1 млрд руб. в среднем на каждый регион. Собственные доходы регионов, по прогнозу Минфина, составят за год около 10,2 трлн руб., а 10% от этой величины — порядка 1 трлн руб.

В конце октября президент Владимир Путин поручил правительству вместе с профильной группой Госсовета до 15 января 2021 года разработать критерии «возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема долга» регионов на следующий год. Минфин в октябре обещал смягчить регионам ограничения на привлечение рыночных заимствований для компенсации эффектов пандемии и снижения добычи нефти.