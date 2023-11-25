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Экономика ,  
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Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

Ученые РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов из Центральной Азии
Свобода высказываний и жизнь по правде оказались важны для вдвое большей доли мигрантов, чем москвичей, показал опрос института РАН. Главная ценность жителей столицы — карьера. И те и другие одинаково ценят мир без насилия
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными терминальными (конечными, то есть важными сами по себе, а не для достижения какой-то цели. — РБК) ценностями, следует из результатов опроса, представленных руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения» (РБК следил за трансляцией).

  • Опрос показал, что для мигрантов ценностью номер один по совокупности выступает крепкая семья и хорошие дети — к важным ее отнесли почти 57% респондентов.
  • Доля жителей Москвы и Подмосковья, назвавших эту же цель в числе важнейших, оказалась более чем в два раза ниже — 25%.

При этом, говоря конкретно о семейных отношениях, обе группы опрошенных поставили на первые места взаимную любовь и уважение, но разошлись в оценке приоритетности сохранения верности партнеру: для мигрантов верность находится на третьем месте в иерархии семейных ценностей, а у москвичей — чуть ниже, делит четвертое-пятое места с взаимным удовлетворением от сексуальной жизни.

Жители столицы ставят приоритетом в жизни карьерную реализацию, следует из опроса. Вариант ответа «иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты» выбрали 42% респондентов из столичной агломерации (против 30,7% среди мигрантов). Эта ценность победила у москвичей с большим отрывом, превзойдя желание «жить в мире, чувствовать себя в безопасности и не ощущать угрозы насилия» (о важности этого высказались около 29% опрошенных), а также стремление «быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать» (26,5%). Для сравнения: среди мигрантов доля ценящих жизнь без насилия оказалась немного выше и составила 30,5%, а богатство, напротив, чуть ниже — 25,6%.

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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Существенные расхождения у мигрантов и москвичей возникли в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих, — это назвали ценностью 35% выходцев из Центральной Азии и только 9% жителей столицы. Почти в два раза разошлись доли опрошенных, которым важно «жить по правде, совести, справедливости»: об этом сказали 27% мигрантов и 15% москвичей. Различным оказалось также отношение к религии — стремление к богу и следование заповедям в качестве ценности указал каждый пятый опрошенный мигрант, но лишь 4% москвичей.

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Кроме того, существенно более важной для мигрантов оказалась такая ценность, как «неограниченная свобода в высказываниях и действиях», — об этом сказали 13% приезжих и 6% столичных жителей.

В пользу возможности «жить в экологически чистой среде, дышать чистым воздухом и пить чистую воду» высказались 8% мигрантов и 11,8% москвичей.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

«Мы попытались понять, что же определяет терминальные ценности. Оказалось, что главным фактором здесь является то, насколько важны национальные/этнические и религиозные традиции», — пояснила Осадчая. По ее данным, этнические обычаи являются значимыми почти для 80% мигрантов против 64% жителей Московской агломерации, а религиозные традиции — для 74 и 43% соответственно.

Опрос проводился в феврале—марте 2023 года, в нем приняли участие около тысячи человек из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России. Отбор респондентов осуществлялся по неслучайной выборке с использованием метода целевого отбора по трем признакам: гражданство, место проживания и работа (Москва и Московская область), возраст (18–45 лет).

По статистике, собираемой Пограничной службой ФСБ России, за три квартала 2023 года из указанных стран Центральной Азии в Россию въехали 7,4 млн человек: по 2,4 млн из Казахстана и Узбекистана, 1,7 млн — из Таджикистана и 828 тыс. из Киргизии.

Удовлетворенность карьерой и репродуктивные установки

В отдельный блок исследования ученые вынесли оценку удовлетворенности текущей работой. Так, опрос показал, что россияне менее удовлетворены оплатой труда в сравнении с мигрантами из Центральной Азии: о том, что недовольны своей зарплатой, заявили более 36% москвичей. Среди таджиков таких оказалось почти 23%, узбеков — 20%, казахов — 18%, а киргизов — около 17%.

И хотя удовлетворенность работой в целом у всех респондентов оказалась на схожем уровне (положительно ее оценили 79–83%), выходцы из Узбекистана чаще других говорили о несоответствии их работы знаниям, способностям и возможностям — об этом заявил каждый пятый мигрант из этой страны.

Более детально в исследовании рассмотрены также семейные установки. Мигранты меньше склонны поддерживать ненасилие в семье и чаще придерживаются патриархальной модели, представляющей собой властную систему, во главе которой стоит отец, следует из материалов опроса. Более 48% приезжих полагают, что главой семьи является муж, около 18% считают таковым представителя старшего поколения. Москвичи демонстрируют большую симметрию моделей мужского и женского семейного поведения: большинство из них (58%) заявили, что супруги равны и все вопросы должны решаться совместно.

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Фото:Hannes P Albert / Global Look Press

Закономерно отличаются и репродуктивные установки: на многодетный тип семьи (три и более ребенка) ориентированы в два с половиной раза больше мигрантов, чем москвичей (42 против 17%). У приезжих отмечаются более ранние рождения детей, что создает лучшие возможности для многодетности, констатируется в материалах исследования.

«В возрастной группе 18–25 лет 13,9% опрошенных мигрантов уже имеют детей. Среди жителей Московской агломерации — 7,8%», — указывают авторы исследования.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика миграция ценности

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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