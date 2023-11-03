Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства

В России стало меньше работников с высшим образованием, желающих переехать. С 2017 года их доля сократилась вдвое. Речь идет как о миграции внутри страны, так и за рубеж. Наиболее сильно такое желание у молодежи и сельских жителей

Фото: Leon Neal / Getty Images

За последние шесть лет доля «профессионалов», желающих переехать как внутри страны, так и за ее пределы, сократилась на 19 п.п. и составила 17%. Об этом говорится в монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН, с которой ознакомился РБК.

Под «профессионалами» исследователи понимают людей с высшим образованием, работающих на позициях, где исполнение управленческих функций не является основной обязанностью.

Исследователи провели опросы, которые показали, как менялось в динамике по годам желание разных групп «профессионалов» сменить место жительства. При сравнении данных 2017 года и 2023 годов выяснилось, что заметно выраженное желание мигрировать за эти годы осталось только у двух категорий — у молодежи 18–30 лет и у сельских жителей. При этом молодые люди говорили о переезде за рубеж, а сельчане — в города России. Опросы проводились в октябре 2017 года (на репрезентативной выборке 4 тыс. человек) и июне 2023 года (на выборке около 2 тыс. человек).

Как изменились миграционные установки

Доля желающих уехать сократилась в два раза как в целом (с 36 до 17%), так и среди тех, кто хотел покинуть страну (с 8 до 4%). Отчасти это может быть связано с тем, что за это время улучшилась удовлетворенность «профессионалов» своим местом проживания, считают исследователи. Если в 2017 году хорошие оценки месту жительства давали 37% респондентов, то в 2023 году — уже 56%.

Другую, более существенную причину авторы исследования видят в том, что кризисы заставили тех, кто хотел переехать, сделать это быстрее.

«Те профессионалы, у которых уже был более-менее готовый план переезда, поспешили его осуществить, а остальные потенциальные мигранты решили не рисковать и вообще отказались от этой идеи по крайней мере на ближайший период времени», — говорится в исследовании. Авторы добавляют, что «те, кто реально хотел уехать, в большинстве своем к лету 2023 года уже уехали из страны».

Социологи признают, что данные о снижении числа желающих переехать могут противоречить информации о массовой релокации россиян на фоне военных действий на территории Украины. «Однако надо учесть, что зачастую, заявляя о намерении переехать жить в другую страну мира, респонденты не имеют в виду, что они уже готовы к такому переезду или у них есть на это какие-то серьезные планы», — поясняется в монографии.

Объективных открытых данных о масштабах миграции российских граждан из страны в 2022 и 2023 годах на сегодня нет. В начале этого года научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов оценивал, что из России с 24 февраля 2022 года суммарно уехали от 500 тыс. до 700 тыс. человек, писал РБК. Часть из них могла вернуться обратно.

Среди молодежи доля желающих мигрировать также значимо сократилась (с 45 до 31% за шесть лет), но все же в этой группе сохранилась повышенная ориентация на переезды. В первую очередь молодежь предпочитает переехать в Москву или Санкт-Петербург, на втором месте — другая страна мира, а на третьем — любой другой город России. При этом желание переехать за рубеж уменьшилось меньше, чем в столицы, что говорит об «ухудшении соотношения предпочтений внутренней и международной миграции».

Что касается сельских жителей, то переехать хотели бы 34% респондентов — большинство в другие города России, чуть меньше — в Москву и Санкт-Петербург, а еще меньше — в другие страны мира.

Углубление «квалификационной ямы»

Авторы исследования приходят к двум выводам. Во-первых, массовый отказ «профессионалов» от равномерной миграции внутри страны (а не преимущественно в столицы) не будет способствовать ни наращиванию человеческого капитала, ни получению более высокой отдачи от уже имеющихся знаний и навыков, ни решению проблемы «квалификационной ямы».

В 2020 году консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) оценивала, что 45% занятых на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму», так как не соответствуют требованиям занимаемых ими рабочих мест.

Кроме того, авторы выявили тенденцию к «утечке мозгов» среди молодежи. Обобщенный портрет желающих переехать в другую страну показал, что это молодежь с хорошим материальным положением и уровнем образования, то есть представители «сильных» подгрупп «профессионалов».

«Молодые профессионалы чаще нацелены на построение карьеры за рубежом, поскольку только начинают свой профессиональный путь и у них нет необходимости отказываться от наработанных позиций в России, — поясняет старший партнер консалтинговой компании НЭО Елена Устюгова. — Для зрелых специалистов эмиграция — это часто необходимость сделать шаг назад по профессиональной лестнице и уровню должности». Снижение количества желающих переезжать за рубеж профессионалов она объясняет усложнением процессов, вызванных санкционными ограничениями, а также опасениями собственной невостребованности за рубежом.

Что касается миграции в крупные города России, то это тренд, который был и остается. «Это действительно осложняет привлечение профессионалов в малых городах, не говоря уже о сельской местности», — отмечает Устюгова.

За последние три года с «традиционного» трудового рынка в России исчезло как минимум 3 млн человек, оценивал основатель сервиса Superjob.ru Алексей Захаров на заседании Столыпинского клуба 23 октября. В это число входят релоканты, мобилизованные, контрактники, а также потери от ковида.

Преодолеть дефицит кадров может помочь внутренняя миграция. «В основном россияне переезжают из близлежащих регионов в крупные административные центры, но нужно предусматривать и стимулы жизни в малых городах», — считает директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.