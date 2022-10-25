«Коммерсантъ» узнал об идее ограничить ставку фрахта для нефтепродуктов

20 октября Минтранс предложил дать кабмину право ограничивать ставки фрахта для судоперевозок. Источники «Коммерсанта» утверждают, что изменения прежде всего коснутся нефтеперевозок

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Минтранс предлагает ограничить ставки фрахта для ряда грузов, перевозимых российским флотом,следует из законопроекта о поправках к Кодексу торгового мореплавания, опубликованному на портале regulatuion.gov.ru.

Согласно законопроекту, предельный размер фрахта будет устанавливать правительство. Перечень грузов в документе не указан, однако источник «Коммерсанта» в отрасли говорит, что речь идет о нефти и нефтепродуктах.

Согласно законопроекту правительство также сможет временно вводить перечень грузов, которые могут перевозить из и в российские порты только суда под флагом России. Другие суда могут осуществлять перевозки только при наличии разрешения от федеральных органов. Разрешения планируется выдавать как на отдельную, так и на несколько перевозок в случае долгосрочного договора. Также капитан порта может отказать судам в заходе в морской порт из-за нарушений требований до предоставления специального разрешения.

По данным «Коммерсанта», речь в первую очередь пойдет об ограничениях в связи с транспортировкой нефтепродуктов.

Ставки фрахта сейчас в 2-4 раза выше, чем до начала боевых действий на Украине и последовавших за ними санкций против России, однако текущие цены на нефть Urals ($72-73 за баррель) позволяют нефтяникам сохранять высокую экспортную маржу, заявил газете заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Так, сейчас ставки фрахта на перевозки российской нефти из Новороссийска в Средиземноморье составляют $23–25 на тонну, из Козьмино в порты КНР — $10–12 на тонну, в Индию — свыше $30 на тонну, отметил эксперт.

«В марте-апреле на пике отказа от российской нефти в Европе мы видели ставки $58–49 на тонну на маршруте Приморск—Северо-Западная Европа — в десять раз выше уровня до начала боевых действий», — добавил Кондратьев.

Высокая цена фрахта уже является сдерживающим фактором при покупке российской нефти. Как писала в сентября газета The Times of India, индийские НПЗ могут отказаться от новых закупок российской нефти из-за высоких фрахтовых ставок. С учетом фрахта, сообщал источник издания, нефть марки ESPO стала для местных покупателей на $5–7 за баррель дороже, чем аналогичные смеси из других стран, в том числе ОАЭ, хотя ранее была дешевле.

Ситуация усугубляется санкциями. На период после 4 декабря, когда вступит в силу эмбарго на российскую нефть, спрогнозировать фрахтовую цену сложнее.