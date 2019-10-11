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СМИ сообщили о возможном переходе 49,9% Citgo в руки «Роснефти»
Почти половина акций техасского нефтепереработчика Citgo может перейти в собственность «Роснефти», если венесуэльская PDVSA в октябре не выплатит $913 млн по бондам и в ситуацию не вмешается Минфин США, сообщили американские СМИ

В собственность «Роснефти» могут в ближайшее время перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет флоридская газета The Miami Herald (она часто освещает события в Латинской Америке). Это может произойти при двух условиях:

  • если венесуэльская PDVSA допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году;
  • и если Минфин США не вмешается в ситуацию и не отменит свое выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

В настоящее время 100% Citgo находятся в залоге: 50,1% у держателей облигаций PDVSA и 49,9% у «Роснефти». Российская компания получила залог в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд, выданному PDVSA в 2016 году.

Дата платежа по бондам PDVSA приходится на 27 октября. Как пишет газета, аналитики и инсайдеры уверены, что ни официальное правительство Николаса Мадуро, ни параллельное правительство Хуана Гуаидо не сможет выплатить такую сумму, отмечает Miami Herald.

Облигации предусматривают 30-дневный льготный период после даты платежа, в течение которого еще можно заплатить без дефолта, писало ранее агентство Reuters.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил в 2017 году, что «Роснефть» не заинтересована в том, чтобы забирать половину Citgo.

Кросс-дефолт в пользу «Роснефти»

«Либо правительство США отзовет свою лицензию и тогда держатели облигаций PDVSA не смогут реализовать свое право на залог, либо кредиторы будут вправе разорвать связь между Citgo и правительством Венесуэлы», — сказал газете источник, знакомый с вопросом.

В начале 2019 года Минфин США ввел санкции против PDVSA, но выпустил лицензию, разрешающую держателям облигаций PDVSA привести в исполнение залог на 50,1% акций в случае дефолта по этим бумагам. Но дефолт по ним также затронет и оставшиеся 49,9% акций Citgo, утверждает глава инвестбанка Caracas Capital Markets Расс Дэллен. «Если держателям облигаций не заплатят и они предъявят права на 50,1% акций Citgo, это автоматически вызовет досрочное требование о выплате кредита «Роснефти», — сказал он изданию.

Дело в том, что в соглашении между «Роснефтью» и PDVSA о кредите есть положение о перекрестном дефолте, уточнил Расс Дэллен РБК. По его словам, информация об этом была раскрыта в материалах Rosneft Trading, поданных в суд США по делу против канадской компании Crystallex, которая претендовала на Citgo.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: «Роснефть», Citgo
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