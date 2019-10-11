СМИ сообщили о возможном переходе 49,9% Citgo в руки «Роснефти»

Почти половина акций техасского нефтепереработчика Citgo может перейти в собственность «Роснефти», если венесуэльская PDVSA в октябре не выплатит $913 млн по бондам и в ситуацию не вмешается Минфин США, сообщили американские СМИ

В собственность «Роснефти» могут в ближайшее время перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет флоридская газета The Miami Herald (она часто освещает события в Латинской Америке). Это может произойти при двух условиях:

если венесуэльская PDVSA допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году;

и если Минфин США не вмешается в ситуацию и не отменит свое выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

В настоящее время 100% Citgo находятся в залоге: 50,1% у держателей облигаций PDVSA и 49,9% у «Роснефти». Российская компания получила залог в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд, выданному PDVSA в 2016 году.

Дата платежа по бондам PDVSA приходится на 27 октября. Как пишет газета, аналитики и инсайдеры уверены, что ни официальное правительство Николаса Мадуро, ни параллельное правительство Хуана Гуаидо не сможет выплатить такую сумму, отмечает Miami Herald.

Облигации предусматривают 30-дневный льготный период после даты платежа, в течение которого еще можно заплатить без дефолта, писало ранее агентство Reuters.