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«Роснефть» опровергла возможный переход 49,9% Citgo к своей «дочке»
Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Возможный дефолт по облигациям венесуэльской PDVSA не повлечет за собой перехода почти половины акций техасского нефтепереработчика Citgo в собственность к зарубежной «дочке» «Роснефти». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской нефтяной компании. 

«Возможный дефолт по облигациям PDVSA не влечет перехода 49,9% акций Citgo к RTSA (Rosneft Trading SA, структурное подразделение «Роснефти». — РБК), являющейся держателем залога, предоставленного PDVSA в обеспечение предоплат, выданных «Роснефтью» по поставочному контракту, и касается доли 50,1%, находящейся в залоге у иных держателей», — рассказал он.

Экономика
СМИ сообщили о возможном переходе 49,9% Citgo в руки «Роснефти»

Так в компании прокомментировали сообщение газеты The Miami Herald, которая со ссылкой на источники сообщила о том, что дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году ожидаем, и если в ситуацию не вмешается Минфин США, то 49,9% акций Citgo перейдет в собственность «Роснефти».

С 2014 года российская компания выдавала венесуэльской авансы на общую сумму $6,5 млрд в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов. В качестве обеспечения по кредиту, выданному в 2016 году на $1,5 млрд, в залоге у «Роснефти» находится пакет в 49,9% акций принадлежащей PDVSA Citgo. Остальной пакет компании — 50,1% — находится у держателей облигаций PDVSA.

Газета указывала, что дата платежа по бондам PDVSA приходится на 27 октября. Аналитики же уверены, что ни президент Николас Мадуро, ни оппозиционер Хуан Гуаидо и его альтернативное правительство не смогут выплатить такую сумму к этому сроку.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Роснефть», Citgo, PDVSA
Материалы по теме
СМИ сообщили о возможном переходе 49,9% Citgo в руки «Роснефти»
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