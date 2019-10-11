«Роснефть» опровергла возможный переход 49,9% Citgo к своей «дочке»

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Возможный дефолт по облигациям венесуэльской PDVSA не повлечет за собой перехода почти половины акций техасского нефтепереработчика Citgo в собственность к зарубежной «дочке» «Роснефти». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской нефтяной компании.

«Возможный дефолт по облигациям PDVSA не влечет перехода 49,9% акций Citgo к RTSA (Rosneft Trading SA, структурное подразделение «Роснефти». — РБК), являющейся держателем залога, предоставленного PDVSA в обеспечение предоплат, выданных «Роснефтью» по поставочному контракту, и касается доли 50,1%, находящейся в залоге у иных держателей», — рассказал он.

Так в компании прокомментировали сообщение газеты The Miami Herald, которая со ссылкой на источники сообщила о том, что дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям PDVSA с погашением в 2020 году ожидаем, и если в ситуацию не вмешается Минфин США, то 49,9% акций Citgo перейдет в собственность «Роснефти».

С 2014 года российская компания выдавала венесуэльской авансы на общую сумму $6,5 млрд в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов. В качестве обеспечения по кредиту, выданному в 2016 году на $1,5 млрд, в залоге у «Роснефти» находится пакет в 49,9% акций принадлежащей PDVSA Citgo. Остальной пакет компании — 50,1% — находится у держателей облигаций PDVSA.