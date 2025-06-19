Костин назвал курс рубля, к которому нужно «отруливать»

Необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар, это было бы благоприятно и для экономики, и для бюджета, считает Костин. По его мнению, нынешнее укрепление рубля вредно для экономики России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Нынешнее укрепление рубля вредно для российской экономики, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его мнению, необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар (цитата по «Интерфаксу»). Такой уровень был бы благоприятным и для экономики, и для бюджета, считает Костин.

Одним из факторов чрезмерного укрепления рубля он назвал сохранение требования о продаже части валютной выручки крупнейших экспортеров.

«Зря мы сегодня продаем валюту», — резюмировал Костин.

Первый вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, назвал оптимальным как для экспортеров, так и для импортеров курс на уровне 100 руб. за доллар. Укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт, отметил он.

Российский рубль укрепляется с осени 2024 года. По состоянию на 19 июня официальный курс доллара, по данным Центробанка, — 78,717 руб. за единицу.

Рубль укрепился на фоне жестких мер ЦБ, и в дальнейшем курс будет зависеть от решений регулятора, полагает Минэк. В апрельском прогнозе ведомство ожидало среднегодовой курс выше 94 руб. за доллар.

Банк России в конце мая отметил, что ориентируется на интересы российской экономики, поэтому в качестве приоритетного контрольного параметра определил для себя инфляцию, а не курс рубля. Низкая инфляция на уровне 4%, указал ЦБ, «обеспечит сохранение покупательной способности нашего рубля, даст возможность гражданам и компаниям планировать расходы, инвестиции, сбережения».

Минэк на фоне снижения инфляции видит риски переохлаждения экономики. Исходя из майских показателей в пересчете на год инфляция, по оценке ведомства, сохраняется на уровне 5% (при цели 4%, в прогнозе было 7,6%); на основе первых июньских данных годовая инфляция выходит 2%.