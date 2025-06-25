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Война санкций ,  
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Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Путин разрешил иностранцам до октября оплачивать газ не только через Газпромбанк
Сюжет
Война санкций
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Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2025 года разрешение для иностранцев оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие банки, следует из указа, подписанного главой государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента от 31 марта <...> изменения, заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами до «1 октября 2025 г.», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Срок действия ранее выданного разрешения истекал 1 июля.

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После начала военной операции и введения санкций Западом Газпромбанк, через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами, долгое время был одним из немногих крупных российских банков, через который резидентам США было разрешено совершать транзакции.

После введения в ноябре 2024 года американским Минфином санкций против Газпромбанка Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. Глава государства сохранил за Газпромбанком статус уполномоченного банка. Оплата могла быть произведена в другой кредитной организации, но обязательства считались выполненными только при перечислении средств на счет поставщика в Газпромбанке.

Указом, опубликованным 5 декабря 2024 года, Путин разрешил перечислять средства за газ на счет «Газпрома» в другой кредитной организации. На открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств в рублях, поступающих как от иностранного покупателя, так и от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем газа.

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политик, президент России
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