Путин разрешил до июля оплачивать газ не только через Газпромбанк

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Иностранцы до 1 июля 2025 года смогут оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие банки, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До 1 июля 2025 года обязательство по оплате иностранным покупателем природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», — говорится в документе.

В декабре 2024 года Путин уже давал отсрочку исполнения оплаты на счета через Газпромбанк для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене против него ограничений. Срок истекает 1 апреля.

После начала военной операции на Украине и введения санкций западными странами Газпромбанк, через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами, долгое время был одним из немногих крупных российских банков, с которым резидентам США было разрешено вести дела и совершать какие-либо транзакции.



После введения в ноябре 2024 года американским Минфином санкций против Газпромбанка Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. Глава государства сохранил за Газпромбанком статус уполномоченного банка. Оплата могла быть произведена в другой кредитной организации, но обязательства считались выполненными только при перечислении средств на счет поставщика в Газпромбанке.

Указом, опубликованным 5 декабря 2024 года, Путин разрешил перечислять средства за газ на счет «Газпрома» в другой кредитной организации. На открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств в рублях, поступающих как от иностранного покупателя, так и от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем газа.

Тогда в Газпромбанке уточнили, что кредитная организация продолжает оставаться единственным уполномоченным банком для расчетов за поставки газа покупателями из недружественных стран.